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Культура | В бывшем кинотеатре «Москва» может появиться «Музей уходящей эпохи»

01.10.2018|16:40
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В бывшем пензенском кинотеатре «Москва» может появиться необычная экспозиция. Об этом рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова при посещении музея народного творчества в понедельник, 1 октября.

«Мы собираемся каждую неделю: много идей и вопросов», - рассказала Татьяна Курдова губернатору Ивану Белозерцеву. По ее словам, работники культуры знакомятся с аналогичными выставками в других городах и перенимают полезный опыт.

Как уточнил заместитель председателя правительства Олег Ягов, экспозиция носит предварительное название «Музей уходящей эпохи».

«Мы можем отразить и советский период, и современный. Возможности неограниченны», - выразил свое мнение Олег Ягов.

Губернатор Иван Белозерцев одобрил идею, назвав ее интересной.

Первый этаж жилого дома на улице Володарского, где находился кинотеатр «Москва», планировалось отдать коллективу «Театра Доктора Дапертутто». Однако изыскательские работы показали, что это невозможно: в здании, где проживают люди, развлекательные учреждения c числом зрительских мест более 50 располагаться не могут.

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Гость|01.10.2018 17:09|

А может перенести туда экспозицию музея народного творчества, а на месте музея задвинуть элитный жилой комплекс "Барская усадьба"? Ну после пожара во время реконструкции музея, разумеется.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|01.10.2018 17:21|

penzainform.ru писал(a):

«Мы можем отразить и советский период, и современный. Возможности неограниченны», - выразил свое мнение Олег Ягов.
Отразите ПРОДУКЦИЮ ПЕНЗЕНСКИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ - КОТОРОЙ УЖЕ НЕТ,УНИЧТОЖЕННЫЕ И УНИЧТОЖАЕМЫЕ СЕЙЧАС ПРОИЗВОДСТВА.Объекты так называемого советского наследия,типа пензенских фонтанов,лесов,трактира Золотой петушок,кинотеатра Ильюша и многих,многих других.

Гость|01.10.2018 17:37|

А кто будет в этот музей уходящей эпохи ходить? Мне вот 40л он не нужен. Хотите на бюджетные деньги ерунду сделать?

Гость|01.10.2018 17:39|

Гость писал(a):

Отразите ПРОДУКЦИЮ ПЕНЗЕНСКИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ - КОТОРОЙ УЖЕ НЕТ,УНИЧТОЖЕННЫЕ И УНИЧТОЖАЕМЫЕ СЕЙЧАС ПРОИЗВОДСТВА.
Назовите виновников уничтожения поименно в Москве и в Пензе.

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