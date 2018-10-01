01.10.2018 | 16:40

В бывшем пензенском кинотеатре «Москва» может появиться необычная экспозиция. Об этом рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова при посещении музея народного творчества в понедельник, 1 октября.

«Мы собираемся каждую неделю: много идей и вопросов», - рассказала Татьяна Курдова губернатору Ивану Белозерцеву. По ее словам, работники культуры знакомятся с аналогичными выставками в других городах и перенимают полезный опыт.

Как уточнил заместитель председателя правительства Олег Ягов, экспозиция носит предварительное название «Музей уходящей эпохи».

«Мы можем отразить и советский период, и современный. Возможности неограниченны», - выразил свое мнение Олег Ягов.

Губернатор Иван Белозерцев одобрил идею, назвав ее интересной.

Первый этаж жилого дома на улице Володарского, где находился кинотеатр «Москва», планировалось отдать коллективу «Театра Доктора Дапертутто». Однако изыскательские работы показали, что это невозможно: в здании, где проживают люди, развлекательные учреждения c числом зрительских мест более 50 располагаться не могут.