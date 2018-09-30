30.09.2018 | 14:34

Бабушки сидели в окружении книг для малышей. В детском читальном зале городской публичной библиотеки имени Белинского собрались люди старшего поколения, именно так они предпочитают себя называть. Здесь отметили Международный день пожилого человека.

Самых активных пенсионеров Первомайского района наградили грамотами и раздали по пачке печенья. Но ничто не заменит этим людям песню. А любимые песни подпевать лучше хором, как в старые добрые времена, когда женщины не задумывались о том, что когда-то станут пожилыми.

На встрече вспомнили выдающегося российского артиста, режиссера, телеведущего и поэта Леонида Филатова. Свое детство он провел в Пензе. Прозвучали стихи актера театра на Таганке.