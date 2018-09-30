Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|30 сен 2018|17:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  76.23  |  $  65.59

Культура | В пензенской библиотеке отметили День пожилого человека

30.09.2018|14:34
Печать

Бабушки сидели в окружении книг для малышей. В детском читальном зале городской публичной библиотеки имени Белинского собрались люди старшего поколения, именно так они предпочитают себя называть. Здесь отметили Международный день пожилого человека.

Самых активных пенсионеров Первомайского района наградили грамотами и раздали по пачке печенья. Но ничто не заменит этим людям песню. А любимые песни подпевать лучше хором, как в старые добрые времена, когда женщины не задумывались о том, что когда-то станут пожилыми.

На встрече вспомнили выдающегося российского артиста, режиссера, телеведущего и поэта Леонида Филатова. Свое детство он провел в Пензе. Прозвучали стихи актера театра на Таганке.

0
0
0
0
 
Гость|30.09.2018 16:13|

....и раздали по пачке печенья. ПОЗОР ГОСПОДА! А банку варенья зажали?

Гость|30.09.2018 17:06|

Чертей опять гоняли .

Гость|30.09.2018 17:34|

Позор единорастам, унизившим пожилых людей пачкой печенья.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!