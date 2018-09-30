30.09.2018 | 13:27

Резиновые сапоги, корзины, рюкзаки, удочки, палатка. На сцене бывшего кинотеатра «Октябрь» раскинулся лагерь, придуманный ради фестиваля «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Его посвятили Всемирному дню туризма, который отмечался в конце сентября.

Фестиваль открытый. В нем могли принимать участие все желающие, независимо от пола, возраста, творческих достижений.

«У нас нет здесь какого-то регламента. На выбор участников - то, что они хотят спеть. Это может быть и песня какой-то известной группы, и песня собственного сочинения, песня Высоцкого, Окуджавы, что-то такое. Но это не бардовская песня, а именно песня под гитару», - пояснил председатель оргкомитета фестиваля Михаил Чепышев.

Александр Серебряков - один из самых опытных музыкантов, участвовавших в мероприятии. Он намеревался исполнить две песни, а потом внимательно наблюдать и слушать.

«Посмотреть тусовку, посмотреть новых исполнителей, желательно «свежую кровь». Как люди работают, какая подача. Они немножко в другом ритме, чуть-чуть рэп там подмешивают, что я, допустим, не приемлю», - поделился Александр Серебряков

Первый фестиваль песни под гитару поддержали три десятка исполнителей.