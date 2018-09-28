28.09.2018 | 10:29

В пензенских музеях для пожилых людей пройдут бесплатные экскурсии. Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В понедельник, 1 октября, пенсионеры смогут посетить музей народного творчества, где в 12:00 пройдет тематическая экскурсия «Промыслы и ремесла Пензенского края».

В среду, 3 октября, пожилых людей приглашают Пензенский краеведческий музей, музей В. О. Ключевского и музей И. Н. Ульянова.

«В этот день для людей старшего поколения и их внуков пройдут тематические экскурсии: в 14:00 в музее И. Н. Ульянова - «Тайна пензенских сословий», а в 15:00 в краеведческом музее - «Я поведу тебя в музей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.