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Культура | Для пожилых пензенцев в музеях пройдут бесплатные экскурсии

28.09.2018|10:29
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В пензенских музеях для пожилых людей пройдут бесплатные экскурсии. Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В понедельник, 1 октября, пенсионеры смогут посетить музей народного творчества, где в 12:00 пройдет тематическая экскурсия «Промыслы и ремесла Пензенского края».

В среду, 3 октября, пожилых людей приглашают Пензенский краеведческий музей, музей В. О. Ключевского и музей И. Н. Ульянова.

«В этот день для людей старшего поколения и их внуков пройдут тематические экскурсии: в 14:00 в музее И. Н. Ульянова - «Тайна пензенских сословий», а в 15:00 в краеведческом музее - «Я поведу тебя в музей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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Гость|28.09.2018 10:38|

penzainform.ru писал(a):

пенсионеры смогут посетить музей народного творчества,

Недопенсионеров пускать не будут? И их внуков тоже.

Гость|28.09.2018 10:38|

В музее Ленина (стихотворение)

Слова: С.Михалков

В воскресный день с сестрой моей

Мы вышли со двора.

„Я поведу тебя в музей" —

Сказала мне сестра.

Вот через площадь мы идём

И входим наконец

В большой, красивый, красный дом,

Похожий на дворец

Гость|28.09.2018 10:41|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
пенсионеры смогут посетить музей народного творчества,

Недопенсионеров пускать не будут? И их внуков тоже.

Путин и единорасты не велели давать им пенсии и пускать бесплатно в музеи. Пусть работают до гроба.

Гость|28.09.2018 10:57|

Я считаю замечательной идею,что для пожилых пензенцев в музеях пройдут бесплатные экскурсии. Желаю всем успехов!

Имя: Гость
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