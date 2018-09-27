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Культура | В Пензенском драмтеатре ставят пьесу об исполнительнице тюремного шансона

27.09.2018|12:36
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Экспертный совет конкурса по поддержке современной драматургии при Минкульте РФ поддержал заявку Пензенского драматического театра на постановку спектакля «Хорошая». Средства на эти цели будут выделены театру из федерального бюджета.

Пьеса написана московскими соавторами Еленой Исаевой и Ольгой Михайловой. Произведение имеет подзаголовок «Пьеса на основе реальных дневников хорошей женщины».

«Это история нашей современницы, в жизни - весьма добропорядочной гражданки, а на эстраде - популярной исполнительницы «тюремных» песен под псевдонимом Марусенька. Она много лет разрывается между привычным мужем и страстно любимым ею мужчиной. Пьеса написана отчасти в документальном стиле и действительно напоминает исповедь главной героини», - пояснили в драмтеатре.

Репетиции спектакля уже начались. Его ставит на малой сцене актер Никита Кузин, который в прошлом году режиссировал комедию «Любовь до потери памяти». Премьера назначена на вторую половину ноября.

Главную роль Марусеньки репетирует Вера Дупенко, роль ее мужа Васи - Павел Тачков, любимого мужчины Сергея - Юрий Землянский.

Планируется, что подруг Марусеньки будут играть Анна Арзямова, Галина Репная и Юлия Кошкина по очереди с Марией Соловьевой.

В спектакле также заняты Ольга Белякова и Лидия Стаханова, Юлия Черемухина, Владислав Матюкин.

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Гость|27.09.2018 12:55|

penzainform.ru писал(a):

а на эстраде - популярной исполнительницы «тюремных» песен
"Достойный" пример для театральной постановки.

Как будто нет интересных сюжетов о людях настоящего труда...

Гость|27.09.2018 12:57|

Гость писал(a):

Как будто нет интересных сюжетов о людях настоящего труда...
О таких людях - недавняя премьера "Моё загляденье" по пьесе Арбузова.

Гость|27.09.2018 13:00|

Город - сказка, город - мечта...

Гость|27.09.2018 13:00|

Маруся!!!! :)

Гость|27.09.2018 13:01|

penzainform.ru писал(a):

любимого мужчины Сергея - Юрий Землянский.
у Сер-гея по сценарию есть любимый мужчина?

Гость|27.09.2018 13:08|

А Казаков кукиш америке будет казать?

Гость|27.09.2018 13:32|

Казаков будет ли ,громко орать КРЫМ НАШ?????

Гость|27.09.2018 13:34|

Я когда прочитала новость ,подумала о Ширшине Ирине идёт речь.

Гость|27.09.2018 13:37|

и о ней тоже...

Гость|27.09.2018 14:45|

Оскудел репертуар пензенского театра. Не на что и пойти...

Гость|27.09.2018 14:48|

Гость писал(a):

Не на что и пойти...
могу подсказать куда пойти, но вы вряд ли согласитесь...)))

Имя: Гость
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