27.09.2018 | 12:36

Экспертный совет конкурса по поддержке современной драматургии при Минкульте РФ поддержал заявку Пензенского драматического театра на постановку спектакля «Хорошая». Средства на эти цели будут выделены театру из федерального бюджета.

Пьеса написана московскими соавторами Еленой Исаевой и Ольгой Михайловой. Произведение имеет подзаголовок «Пьеса на основе реальных дневников хорошей женщины».

«Это история нашей современницы, в жизни - весьма добропорядочной гражданки, а на эстраде - популярной исполнительницы «тюремных» песен под псевдонимом Марусенька. Она много лет разрывается между привычным мужем и страстно любимым ею мужчиной. Пьеса написана отчасти в документальном стиле и действительно напоминает исповедь главной героини», - пояснили в драмтеатре.

Репетиции спектакля уже начались. Его ставит на малой сцене актер Никита Кузин, который в прошлом году режиссировал комедию «Любовь до потери памяти». Премьера назначена на вторую половину ноября.

Главную роль Марусеньки репетирует Вера Дупенко, роль ее мужа Васи - Павел Тачков, любимого мужчины Сергея - Юрий Землянский.

Планируется, что подруг Марусеньки будут играть Анна Арзямова, Галина Репная и Юлия Кошкина по очереди с Марией Соловьевой.

В спектакле также заняты Ольга Белякова и Лидия Стаханова, Юлия Черемухина, Владислав Матюкин.