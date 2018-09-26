26.09.2018 | 11:17

В Пензе стартовал прием заявок на участие в Х открытом городском конкурсе чтецов «Голос надежды». В нем могут принять участие дети и подростки от 6 до 17 лет.

Творческое состязание проводится в трех возрастных группах. В этом году оно посвящено предстоящему 80-летию Пензенской области и юбилеям трех выдающихся литераторов - Максима Горького, Бориса Заходера и Андрея Дементьева.

Желающим продемонстрировать свой талант следует до 1 ноября подать заявку в детскую школу искусств № 8 (ул. Конструкторская, строение 2) или на электронную почту dshi-penza@yandex.ru. Конкурсные прослушивания состоятся 21 ноября.

«За годы существования проекта «Голос надежды» на конкурсных прослушиваниях выступило более 800 юных чтецов. Более 600 конкурсантов были удостоены званий лауреатов и дипломантов. В 2017 году количество участников составило 280 человек», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.