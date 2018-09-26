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Культура | В Губернаторском доме выставят картины Алексея Головченко из Сердобска

26.09.2018|14:40
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В пятницу, 28 сентября, в Губернаторском доме откроется персональная выставка художника Алексея Головченко, который родился в Сердобске.

«Творческий путь Головченко Алексея связан с природой и непрерывным поиском, возможностью уловить мгновения мимолетной и ускользающей ее красоты.

Переменчивые лучи света и сгущающаяся тьма, восход солнца, заход луны, шелест трав и скрип снега, запах принесенных с мороза дров, стук дождя о первую траву. В тишине, наедине с природой над этими и другими образами работает автор», - сообщили в областной картинной галерее.

Публике представят около 70 работ автора, среди которых пейзажи старой Пензы и изображения природы в технике масляной живописи.

Источник — Фото vk.com/penzagallery
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