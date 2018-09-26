26.09.2018 | 14:40

В пятницу, 28 сентября, в Губернаторском доме откроется персональная выставка художника Алексея Головченко, который родился в Сердобске.

«Творческий путь Головченко Алексея связан с природой и непрерывным поиском, возможностью уловить мгновения мимолетной и ускользающей ее красоты.

Переменчивые лучи света и сгущающаяся тьма, восход солнца, заход луны, шелест трав и скрип снега, запах принесенных с мороза дров, стук дождя о первую траву. В тишине, наедине с природой над этими и другими образами работает автор», - сообщили в областной картинной галерее.

Публике представят около 70 работ автора, среди которых пейзажи старой Пензы и изображения природы в технике масляной живописи.