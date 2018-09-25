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Культура | В пензенском драмтеатре показали спектакль «Только для женщин»

25.09.2018|15:16
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Посмотреть спектакль «Только для женщин» в драматическом театре собрались дамы самых разных возрастов.

Зрители пришли посмотреть постановку приезжих артистов, среди которых - звезда сериалов Сергей Астахов. Но увидеть его игру на пензенской сцене публике в этот раз не довелось, поскольку актер занят на съемках на Дальнем Востоке.

По сценарию, действие происходит в одном из городов в ночном клубе, где объявляют набор танцоров в мужской стриптиз. И сразу несколько героев, потерявших работу, пытаются устроиться в эротическое шоу.

Похожую по сюжету постановку с участием Астахова, но только под другим названием («Мартовские коты»), пензенцы уже видели несколько лет назад на сцене областной филармонии.

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Гость|25.09.2018 22:04|

этож надо такими глупыми быть, на такое "шоу" пойти, ну тупые !!!! жаль людей прям ваще

Имя: Гость
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