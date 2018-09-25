Посмотреть спектакль «Только для женщин» в драматическом театре собрались дамы самых разных возрастов.
Зрители пришли посмотреть постановку приезжих артистов, среди которых - звезда сериалов Сергей Астахов. Но увидеть его игру на пензенской сцене публике в этот раз не довелось, поскольку актер занят на съемках на Дальнем Востоке.
По сценарию, действие происходит в одном из городов в ночном клубе, где объявляют набор танцоров в мужской стриптиз. И сразу несколько героев, потерявших работу, пытаются устроиться в эротическое шоу.
Похожую по сюжету постановку с участием Астахова, но только под другим названием («Мартовские коты»), пензенцы уже видели несколько лет назад на сцене областной филармонии.
этож надо такими глупыми быть, на такое "шоу" пойти, ну тупые !!!! жаль людей прям ваще