25.09.2018 | 16:10

В пятницу, 28 сентября, в 13:00 в пензенском музее И. Н. Ульянова состоится открытие выставки «Пензенский комсомол в боях и труде».

«Экспонаты расскажут о зарождении и становлении молодежной организации в стране и Пензенском крае, деятельности комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, развитии ВЛКСМ Пензенской области в 50-80-е годы, а также о возрождении и становлении современного союза молодежи», - сообщил директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков.

Выставка посвящена 100-летию образования Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи, которое будет отмечаться 29 октября. К юбилею приурочено открытие музея молодежи и вскрытие капсулы с посланием потомкам, написанным пензенскими комсомольцами в 1968 году.

Также в регионе проходит детский творческий конкурс к 100-летию ВЛКСМ, а Олимпийский парк культуры и отдыха получил прежнее название - «Комсомольский».