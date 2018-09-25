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Культура | В музее Ульянова откроется выставка «Пензенский комсомол в боях и труде»

25.09.2018|16:10
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В пятницу, 28 сентября, в 13:00 в пензенском музее И. Н. Ульянова состоится открытие выставки «Пензенский комсомол в боях и труде».

«Экспонаты расскажут о зарождении и становлении молодежной организации в стране и Пензенском крае, деятельности комсомольцев в годы Великой Отечественной войны, развитии ВЛКСМ Пензенской области в 50-80-е годы, а также о возрождении и становлении современного союза молодежи», - сообщил директор Пензенского государственного краеведческого музея Владимир Зименков.

Выставка посвящена 100-летию образования Всероссийского ленинского коммунистического союза молодежи, которое будет отмечаться 29 октября. К юбилею приурочено открытие музея молодежи и вскрытие капсулы с посланием потомкам, написанным пензенскими комсомольцами в 1968 году.

Также в регионе проходит детский творческий конкурс к 100-летию ВЛКСМ, а Олимпийский парк культуры и отдыха получил прежнее название - «Комсомольский».

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Гость|25.09.2018 16:44|

Верной дорогой идёте товарищи! Воров под суд и к стенке,как в социалистическом Китае. Всё вернётся!

Гость|25.09.2018 19:45|

Вернув статьи УК СССР можно вернуть обратно великую страну,которую уважал и считался весь мир.

Гость|25.09.2018 19:48|

Гость писал(a):

Воров под суд и к стенке,как в социалистическом Китае.
Это кого там к стенке ставят? Впервые слышу

Имя: Гость
Комментарий:

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