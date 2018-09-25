25.09.2018 | 14:29

«Красотка», «Гала», «Бажена», «Ливия», «Преображение» - что ни название, то полет фантазии селекционеров. Да и сам виноград, который показал Юрий Заваровский на ежегодном празднике, поразил своим разнообразием. Было представлено 40 сортов, но выращивает садовод-любитель намного больше.

«В наших условиях это единственная южная культура, которой стоит заниматься. Она благодарная, то есть при правильном уходе можно очень высокий урожай собирать. Он же зимой под снегом, у нас укрывная культура столового винограда, поэтому фактически гарантированно всегда можно урожай получить», - отметил виноградарь.

Обо всех тонкостях выращивания сладкой ягоды Юрий Заваровский рассказал на лекции клуба «Встреча» в библиотеке имени В. Г. Белинского. Объединение единомышленников действует более 30 лет. В последние годы стало доброй традицией устраивать праздник винограда.

«Сегодня можно будет не только увидеть, но и попробовать, а потом решить, нужно это или не нужно. Если нужно - в феврале у нас будет еще одна школа, когда можно будет приобрести или заказать посадочный материал», - сообщила руководитель клуба «Встреча» Ольга Кузина.

У всех участников встречи был еще один повод прийти на лекцию: сразу после нее предстояла дегустация представленного винограда.