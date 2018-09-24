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Культура | В пензенском театре представили спектакль петербургского драматурга

24.09.2018|16:23
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В Малом зале драматического театра актриса и драматург из Петербурга Светлана Зорина в виде моноспектакля представила зрителям поэму М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша».

Выбранное произведение мало известно широкому кругу почитателей поэзии, в его основу положена трагикомичная история из жизни тамбовских обывателей XIX века.

«Как муж жену в карты проиграл, и при том она еще и счастлива стала в том втором браке. В первом браке она все равно подстраивалась под ситуацию и пыталась соответствовать своему мужу, хотя муж был совсем и не тот человек, которому нужно было соответствовать. Вот такая нелепая случайность привела ее к избавлению», - рассказала Светлана Зорина.

Спектакль прошел в рамках фестиваля русской национальной культуры «Жар-птица».

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