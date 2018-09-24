24.09.2018 | 15:55

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошел гала-концерт победителей и участников VII творческого фестиваля «Часовые любви». Его бессменным руководителем и идейным вдохновителем является известный пензенский поэт, бард, журналист Борис Шигин.

«Все-таки авторская песня - это культура зрелых людей. «Часовые любви» - это песня Окуджавы, там есть такая строчка: «Часовым полагается смена», и об этой смене я все больше и больше забочусь. Мне очень приятно, что в зале много молодых людей», - поделился руководитель VII фестиваля поэзии и авторской песни «Часовые любви» Борис Шигин.

В этом году фестиваль охватил Никольский, Каменский, Мокшанский, Городищенский и другие районы области. В творческом состязании также приняли участие поэты и музыканты из разных городов России - Москвы, Самары, Саратова, Сызрани, Тольятти, Ульяновска.

По итогам фестиваля состоялось награждение победителей в шести номинациях. Дипломы лауреатов были вручены авторам музыки, стихов, солистам, дуэтам, ансамблям и чтецам.