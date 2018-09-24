Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 сен 2018|02:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  77.68  |  $  66.16

Культура | В Пензе прошел гала-концерт VII фестиваля поэзии и авторской песни

24.09.2018|15:55
Печать

В областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова прошел гала-концерт победителей и участников VII творческого фестиваля «Часовые любви». Его бессменным руководителем и идейным вдохновителем является известный пензенский поэт, бард, журналист Борис Шигин.

«Все-таки авторская песня - это культура зрелых людей. «Часовые любви» - это песня Окуджавы, там есть такая строчка: «Часовым полагается смена», и об этой смене я все больше и больше забочусь. Мне очень приятно, что в зале много молодых людей», - поделился руководитель VII фестиваля поэзии и авторской песни «Часовые любви» Борис Шигин.

В этом году фестиваль охватил Никольский, Каменский, Мокшанский, Городищенский и другие районы области. В творческом состязании также приняли участие поэты и музыканты из разных городов России - Москвы, Самары, Саратова, Сызрани, Тольятти, Ульяновска.

По итогам фестиваля состоялось награждение победителей в шести номинациях. Дипломы лауреатов были вручены авторам музыки, стихов, солистам, дуэтам, ансамблям и чтецам.

0
0
0
0
 
Nikolskiy|24.09.2018 21:49|
Гость|24.09.2018 22:50|

Да, это, блин, не Большая медведица! Здесь люди зрелые, умные, воспитанные, культурные, а там - какая-то шелупонь, самозванцы, пантюшественники...

Гость|24.09.2018 23:01|

Там это где? Не понятно О чем идёт речь?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!