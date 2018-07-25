25.07.2018 | 16:56

229 лет назад родился «русский Вальтер Скотт» - так современники называли Михаила Загоскина.

Писатель появился на свет в селе Рамзай Пензенской губернии. Получил домашнее образование. В 13 лет переехал в Санкт-Петербург. Трудился в департаменте горных и соляных дел, воевал с армией Наполеона, служил при дирекции императорских театров, издавал журналы. Первое произведение сочинил в 11 лет, но настоящая известность пришла к нему уже в зрелом возрасте.

«Главная заслуга Михаила Николаевича Загоскина как литератора в том, что он стал родоначальником русского исторического романа, познакомившим русскую читательскую публику с историей своей страны на русском языке», - пояснила заместитель директора Объединения литературных мемориальных музеев Пензенской области Виолетта Добрякова.

В Литературном музее хранится много книг Загоскина. Некоторые из них были изданы еще при жизни автора, в том числе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Роман хвалил сам Пушкин, его же отметил император Александр I.

«Он объявил благодарность автору и послал в знак признательности свой драгоценный перстень, который в семье очень долго хранился», - отметила Виолетта Добрякова.

Однако перу писателя принадлежат не только большие исторические романы, но и так называемая малая проза, к примеру повесть «Вечер на Хопре».

«Главные герои травят ужасные байки, которые должны вызвать страх у читателя. Очень жесткий хоррор, если можно так сказать. Действие этой повести происходит на территории современного Пензенского края», - рассказал ученый секретарь библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Дмитрий Мурашов.

По мнению специалистов, Михаил Загоскин был одним из самых плодовитых отечественных писателей. Он издал 29 томов романов, повестей, рассказов, 17 комедий и один водевиль.