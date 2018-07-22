В Губернаторском доме после выставки «Цвет настроения синий» готовятся порадовать зрителей еще одним похожим вернисажем. Он будет посвящен Дню Военно-Морского Флота России и очередной годовщине со дня рождения Ивана Айвазовского.
«Три работы которого у нас есть в основной экспозиции, чем безмерно гордимся. Но марину писал не только Айвазовский. Айвазовский, скажем так, первый среди равных. Замечательные есть маринисты, в том числе и в коллекции Пензенской картинной галереи, которые не входят в основную экспозицию», - пояснил директор галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.
Их-то и смогут увидеть зрители. Также им расскажут об истории создания флота в России.
В связи с этим Кирилл Застрожный планирует специальную небольшую экспозицию, посвященную его отцу. Выпускник Военно-морской академии в Ленинграде, он с 1944 года воевал на Балтике, на Северном флоте, а закончил войну на Тихом океане после победы над Японией старшим лейтенантом флота.
Выставка откроется 27 июля.
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