Конкурс исполнителей русского романса имени Галины Каревой стал международным. Певцы из разных стран осенью смогут побороться за звания лауреатов и завоевать право считаться лучшими продолжателями дела великой уроженки села Маис Никольского района.
Уже идет первый, заочный этап конкурса. Исполнители присылают свои записи, их оценивает представительное жюри. Для продолжения творческой борьбы отберут самых лучших.
«На второй тур уже приезжают сюда. Это непосредственно отобранные интересные ребята. Едут многие уже лауреаты, признанные - и всероссийских, и международных конкурсов», - пояснила заслуженная артистка России Нина Голубина.
17 октября в Пензе соберутся исполнители, получившие вызов на второй тур. Следом состоится третий, а 20-го - гала-концерт, он пройдет в областной филармонии.
народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---
http://myway.2sms.ru