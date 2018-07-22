22.07.2018 | 15:45

Конкурс исполнителей русского романса имени Галины Каревой стал международным. Певцы из разных стран осенью смогут побороться за звания лауреатов и завоевать право считаться лучшими продолжателями дела великой уроженки села Маис Никольского района.

Уже идет первый, заочный этап конкурса. Исполнители присылают свои записи, их оценивает представительное жюри. Для продолжения творческой борьбы отберут самых лучших.

«На второй тур уже приезжают сюда. Это непосредственно отобранные интересные ребята. Едут многие уже лауреаты, признанные - и всероссийских, и международных конкурсов», - пояснила заслуженная артистка России Нина Голубина.

17 октября в Пензе соберутся исполнители, получившие вызов на второй тур. Следом состоится третий, а 20-го - гала-концерт, он пройдет в областной филармонии.