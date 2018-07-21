21.07.2018 | 12:01

В субботу, 11 июля, в Пензенскую картинную галерею приехали студенты-практиканты из столичной академии Ильи Глазунова. Гости в течение трех недель будут реставрировать полотна из фонда музея.

«Специально для встречи в Пилястровом зале Губернаторского дома открылась небольшая выставка произведений, ожидающих реставрации», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

Москвичам предстоит поработать с натюрмортами Г. Блюменфельда и А. Баранова, портретом императора Александра II кисти неизвестного художника, морским пейзажем, созданным Н. Е. Лундом, а также «Портретом мужчины, курящего папиросу», выполненным неизвестным мастером.

«По окончании студенты лично презентуют пензенской публике отреставрированные шедевры», - уточняется на сайте.