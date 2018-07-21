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Культура | Столичные студенты отреставрируют в Пензе натюрморты, портреты и пейзажи

21.07.2018|12:01
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В субботу, 11 июля, в Пензенскую картинную галерею приехали студенты-практиканты из столичной академии Ильи Глазунова. Гости в течение трех недель будут реставрировать полотна из фонда музея.

«Специально для встречи в Пилястровом зале Губернаторского дома открылась небольшая выставка произведений, ожидающих реставрации», - сообщается на сайте музеев Пензенской области.

Москвичам предстоит поработать с натюрмортами Г. Блюменфельда и А. Баранова, портретом императора Александра II кисти неизвестного художника, морским пейзажем, созданным Н. Е. Лундом, а также «Портретом мужчины, курящего папиросу», выполненным неизвестным мастером.

«По окончании студенты лично презентуют пензенской публике отреставрированные шедевры», - уточняется на сайте.

Источник — Фото pkg.museum-penza.ru
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Гость|21.07.2018 13:15|

А нашим студентам западло? Из столицы выписали.

Гость|21.07.2018 13:44|

Наши в столице красят. Заборы.

Имя: Гость
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