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Культура | Над шедеврами Пензенской картинной галереи поработают студенты из Москвы

21.07.2018|16:42
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Студенты-практиканты Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова будут реставрировать шесть произведений из фондов Пензенской картинной галереи. Пока еще неизвестно, кому достанутся классические пейзажи или портреты, а кому авангардные натюрморты.

«Реставрация очень схожа с медициной, поэтому я всегда говорю, что врач никогда не выбирает, кого ему лечить», - подчеркнул руководитель практики, доцент кафедры академии Алексей Березин.

Представленные картины требуют срочного «хирургического вмешательства»: на полотнах есть прорывы, поэтому затягивать с лечением нельзя.

Некоторые студенты уже надели белые халаты, среди них Алена Бушмина. Девушка сама из Пензы, окончила художественное училище имени Савицкого и приехала в родной город на практику. Она хочет работать над холстом «Мать и дитя».

«Основная сложность этой картины в том, что на обороте есть еще одна картина. При реставрации нужно будет сохранить и лицо, и оборот», - объяснила она.

«Я очень сегодня рад, что благодаря пониманию со стороны руководства академии и факультета реставрационного мы стали постоянной базой практики. У нас нет штатного реставратора», - отметил директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Работать студенты из Москвы будут в течение трех недель.

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