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Культура | Интерактивный туристический маршрут по Пензе пополнился новыми объектами

20.07.2018|17:22
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Прогуливаясь по Пензе в наушниках, можно услышать не только любимые композиции, но и подробный рассказ аудиогида о достопримечательностях города. Больше года назад был запущен интерактивный туристический маршрут «Красная линия». В него вошли восемь объектов, а теперь добавилось еще несколько, например стела «Росток».

Также в проект включили мемориал «Афганские ворота», сквер Пушкина, Фонтанную площадь и областной драматический театр. Вблизи каждой из достопримечательностей размещены стенды с QR-кодами и инструкцией.

По словам организаторов, чтобы пройтись по новому интерактивному маршруту, достаточно всего часа. За это время аудиогид поведает информацию, которую знает далеко не каждый житель города. Например, что «Афганские ворота» - крупнейшее сооружение в России, посвященное воинам, которые погибли при выполнении интернационального долга, а построенное в стиле неоклассицизма здание драматического театра признано лучшим в Поволжье.

«Я очень рада, что Пенза развивается. Наш родной город, в котором, честно говоря, я уже давным-давно не живу, наконец-то подходит к общероссийским стандартам, московским и петербуржским», - отметила прохожая.

«О проекте не знаю, но таблички вижу. Где-то по Чкалова была, о царской семье, по-моему... Я думаю, это очень нужно, потому что мало кто из жителей города знает, что здесь у нас есть, а мест интересных у нас много», - высказалась горожанка.

Планируется, что интерактивная «Красная линия» будет продлеваться и в будущем на маршруте появятся новые интересные объекты.

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