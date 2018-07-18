18.07.2018 | 11:10

В 2019-м, который официально объявлен Годом театра в России, во втором по величине городе Пензенской области Кузнецке проведут сразу два крупных фестиваля.

План мероприятий на следующий год обсуждался на заседании организационного комитета в региональном министерстве культуры и туризма во вторник, 17 июля.

«В общий план единогласно включен международный театральный фестиваль «Золотая провинция», который традиционно, вот уже семь лет подряд, проходит весной в Кузнецке и собирает тысячи поклонников театрального искусства», - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Кроме того, было предложено во время осенних каникул провести в Кузнецке фестиваль детских любительских театральных коллективов.

«Утвержденный областным оргкомитетом план мероприятий по проведению в Пензенской области Года театра будет направлен в Министерство культуры России для включения в сводный план мероприятий по проведению Года театра в Российской Федерации», - добавили в пресс-службе.