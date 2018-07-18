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Культура | В Год театра в Кузнецке пройдут два крупных фестиваля

18.07.2018|11:10
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В 2019-м, который официально объявлен Годом театра в России, во втором по величине городе Пензенской области Кузнецке проведут сразу два крупных фестиваля.

План мероприятий на следующий год обсуждался на заседании организационного комитета в региональном министерстве культуры и туризма во вторник, 17 июля.

«В общий план единогласно включен международный театральный фестиваль «Золотая провинция», который традиционно, вот уже семь лет подряд, проходит весной в Кузнецке и собирает тысячи поклонников театрального искусства», - сообщили в пресс-службе местной администрации.

Кроме того, было предложено во время осенних каникул провести в Кузнецке фестиваль детских любительских театральных коллективов.

«Утвержденный областным оргкомитетом план мероприятий по проведению в Пензенской области Года театра будет направлен в Министерство культуры России для включения в сводный план мероприятий по проведению Года театра в Российской Федерации», - добавили в пресс-службе.

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Гость|18.07.2018 11:57|

Картинка - огонь

Гость|18.07.2018 12:14|

Гость писал(a):

Картинка - огонь
Картинка - занавес.Карнавала не будет - карнавала нет !

Имя: Гость
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