18.05.2018 | 15:38

Пензенский колледж искусств решил поддержать своего талантливого ученика и организовал его первое сольное выступление.

«Сцена нашего учебного заведения должна для них стать площадкой, на которой они могут отрабатывать свои профессиональные навыки», - подчеркнула директор Пензенского колледжа искусств Светлана Дуднева.

Хотя все отрепетировано, Артур Гогчян немного нервничал перед выступлением, но постарался не подавать виду.

«Первый концерт - да вообще любое выступление! - каждого артиста должен в какой-то мере волновать. Волнение должно быть у артиста», - отметил он.

На концерте звучали джаз, популярные современные и классические произведения. Вместе с ним на сцене выступали студенты и преподаватели колледжа искусств, коллектив Светланы Фигаровской «Пижоны», где виновник торжества пел на протяжении многих лет.

Сейчас Гогчян является солистом Пензенской областной филармонии и выступает в составе ансамбля «Экспресс-бэнд».