17.05.2018 | 16:32

В воскресенье, 27 мая, в Пензе, в Центре культуры и досуга, состоится вечер памяти советской и российской певицы Веры Аношиной. Он начнется в 18:00 и будет проходить на сцене большого зала.

В мероприятии примут участие известные пензенские коллективы: духовой оркестр и русский народный оркестр «Пенза» им. В. Н. Попова, губернаторский ансамбль солистов «Старгород».

Ожидается, что выступят Алла Тархова, Зинаида Байкалова, Сергей Струков, Анатолий Николаев, Марта Серебрякова, Екатерина Бородина, Лариса Яшина, Лаура Королева, Татьяна Стаильская, Сергей Пономарев, артисты камерного театра «Голос поэта», а также лауреаты телерадиоконкурса «Край талантов».

Заслуженная артистка РСФСР Вера Аношина родилась в 1935 году в Кузнецком районе, окончила Пензенское музыкальное училище, была солисткой Пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина, солисткой областной филармонии.

В репертуаре певицы около 20 композиций пензенских авторов. Она первая исполнила популярные песни Октября Гришина «18 лет» и «Милая роща».

Певица скончалась 11 апреля 2017 года. Ее похоронили на Аллее Славы Новозападного кладбища. В прошлом году в день 82-летия Веры Аношиной, до которого она не дожила всего полтора месяца, был организован вечер ее памяти.