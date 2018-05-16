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Культура | 18 мая в Пензе стартует фестиваль Jazz May - 2018

16.05.2018|17:54
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На Юбилейной площади уже разместили зеленый газон, на котором можно будет вальяжно возлежать и слушать музыку. Такое в центре Пензы возможно только во время Jazz May. 18-го числа стартует восьмой международный фестиваль.

«На него приедут и будут работать более 20 коллективов, в том числе из двух зарубежных стран - США и Франции. Фестиваль начнется в 17:00 в пятницу, 18 мая, на площади, на открытой площадке», - рассказал директор ГАУК ПО «Пензаконцерт» Андрей Мамонов.

Организаторы подчеркнули, что интересного, как всегда, будет много. Три фестивальных дня можно разделить по направлениям. Например, в пятницу в Большом зале филармонии горожане услышат «Экспресс-бэнд» Юрия Белоногова и авангардный симфоджаз москвича Алексея Айги и ансамбля «4'33».

«Второй день, суббота, будет самым джазовым. Выступят традиционная mainstream, или, как говорят еще, straight-ahead, джаз-группа «Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой» и потом американский певец Джей Ди Уолтер в сопровождении петербургского пианиста Андрея Кондакова», - отметил организатор фестиваля Jazz May - 2018 Олег Рубцов.

Третий день должен стать самым необычным: с элементами ультрасовременных жанров. По словам Олега Рубцова, фестиваль будет наполнен не только музыкой - зрителям предлагается также послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, на которые приглашаются не только взрослые, но и дети.

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Гость|16.05.2018 19:21|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОЧЕМУ НЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕ КТО ПРОВОДИТ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА РЕКЛАМУ КУЛЬТУРЫ ВРАЖДЕБНЫХ ДЛЯ НАС ГОСУДАРСТВ?ПОЧЕМУ ЗА СЧЁТ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮЩЕГО НАРОДА ФИНАНСИРУЮТ ГАСТАРБАЙТЕРОВ,В ТО ВРЕМЯ,КОГДА ПОЧТИ ВСЕ ДЕТИ ЭТОГО НАРОДА ЗАНИМАЮТСЯ В КРУЖКАХ ЗА СЧЁТ РОДИТЕЛЕЙ?

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|16.05.2018 19:36|

СЕГОДНЯ ОН ИГРАЕТ ДЖАЗ,А ЗАВТРА РОДИНУ ПРОДАСТ. СБОР ЖОПОЛИЗОВ.

Гость|16.05.2018 20:06|

Гость писал(a):

РЕКЛАМУ КУЛЬТУРЫ ВРАЖДЕБНЫХ ДЛЯ НАС ГОСУДАРСТВ
мы слушаем ДЖАЗ, РОК, МЕТАЛЛ! Это чуждая вам музыка, а нам нравится. Да это музыка рожденная культурой другой страны, но мы ее впитываем потому что хотим быть частью западной культуры, как самой прогрессивной во все времена. Даже в закрытом СССР была популярна западная музыка и культура. Рок, джинсы - вот о чем мечтала молодежь и не только молодежь в позднем СССР. Отчасти из-за этого он и развалился. Что уж говорить про нынешние времена. Противопоставить ихней музыке нам нечего, поскольку она всегда копировала ихнюю, исключая разве что хор ложкарей-балалаечников. Вот так, нравится вам или нет, но так было, есть и будет!

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