16.05.2018 | 17:54

На Юбилейной площади уже разместили зеленый газон, на котором можно будет вальяжно возлежать и слушать музыку. Такое в центре Пензы возможно только во время Jazz May. 18-го числа стартует восьмой международный фестиваль.

«На него приедут и будут работать более 20 коллективов, в том числе из двух зарубежных стран - США и Франции. Фестиваль начнется в 17:00 в пятницу, 18 мая, на площади, на открытой площадке», - рассказал директор ГАУК ПО «Пензаконцерт» Андрей Мамонов.

Организаторы подчеркнули, что интересного, как всегда, будет много. Три фестивальных дня можно разделить по направлениям. Например, в пятницу в Большом зале филармонии горожане услышат «Экспресс-бэнд» Юрия Белоногова и авангардный симфоджаз москвича Алексея Айги и ансамбля «4'33».

«Второй день, суббота, будет самым джазовым. Выступят традиционная mainstream, или, как говорят еще, straight-ahead, джаз-группа «Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой» и потом американский певец Джей Ди Уолтер в сопровождении петербургского пианиста Андрея Кондакова», - отметил организатор фестиваля Jazz May - 2018 Олег Рубцов.

Третий день должен стать самым необычным: с элементами ультрасовременных жанров. По словам Олега Рубцова, фестиваль будет наполнен не только музыкой - зрителям предлагается также послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, на которые приглашаются не только взрослые, но и дети.