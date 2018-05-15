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Культура | В Пензе в драмтеатре состоялся гала-концерт фестиваля «Равновесие»

15.05.2018|16:26
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Участники всероссийского фестиваля-конкурса «Равновесие» подошли к финишу этого форума современного и эстрадного танца. В Пензе он проходил впервые. Более 500 юных артистов, 23 коллектива из разных регионов выступали в течение двух дней.

«Познакомиться с руководителями других коллективов, пообщаться, какие-то вопросы обсудить, перенять опыт, возможно, какой-то свой опыт кому-то передать», - отметила педагог коллектива «АRTишок» (г. Саратов) Юлия Бархатова.

В пензенском драмтеатре состоялся гала-концерт. Для него члены жюри отбирали лучшие номера. Никто не остался в обиде - всем участникам были вручены памятные подарки, дипломы и дан шанс обрести «Равновесие» в общем танце на сцене.

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Гость|15.05.2018 20:39|

penzainform.ru писал(a):

«Равновесие»
Алкаши

Гость|15.05.2018 22:08|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

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