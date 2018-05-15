15.05.2018 | 16:26

Участники всероссийского фестиваля-конкурса «Равновесие» подошли к финишу этого форума современного и эстрадного танца. В Пензе он проходил впервые. Более 500 юных артистов, 23 коллектива из разных регионов выступали в течение двух дней.

«Познакомиться с руководителями других коллективов, пообщаться, какие-то вопросы обсудить, перенять опыт, возможно, какой-то свой опыт кому-то передать», - отметила педагог коллектива «АRTишок» (г. Саратов) Юлия Бархатова.

В пензенском драмтеатре состоялся гала-концерт. Для него члены жюри отбирали лучшие номера. Никто не остался в обиде - всем участникам были вручены памятные подарки, дипломы и дан шанс обрести «Равновесие» в общем танце на сцене.