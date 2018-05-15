15.05.2018 | 17:15

Участники академического хора имени Николая Котляра сдали важный экзамен, от результата которого зависело, получит ли их творческий коллектив почетное звание народного.

«Это статусный, будем говорить, уровень, потому что самодеятельные коллективы на протяжении уже больше 20 лет не имели такой возможности. Сейчас Министерство культуры Российской Федерации, Дом народного творчества возобновили эту традицию», - отметила председатель Пензенского отделения Международного союза музыкальных деятелей Светлана Туромшина.

Хор имени Н. Котляра был образован в 1998 году, в его состав входит 49 человек. Возраст артистов - от 60 до 85 лет.

«У нас практически нет профессионалов, один-два и обчелся, все люди - просто любители. У нас самодеятельность», - рассказала участница академического хора Татьяна Костромина.

Пожилые артисты перед членами жюри должны были исполнить восемь произведений: классика, сочинения современных композиторов, романсы.

«Здесь учитываются все критерии коллектива начиная от ходатайства: образование руководителя, стаж руководителя. Репертуар должен обновляться на 25% ежегодно», - подчеркнула художественный руководитель Пензенского областного Дома народного творчества Гульфия Баткаева.

В итоге члены жюри решили, что академический хор Николая Котляра имеет право именоваться народным.