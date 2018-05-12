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Культура | В Пензе студенты и школьники выступили на фестивале французской песни

12.05.2018|14:42
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Пензенские студенты и школьники приняли участие в XIX фестивале французской песни. Эти ребята сделали выбор в пользу иностранного языка, на котором говорили Вольтер, Дюма, Гюго.

«На французском языке очень удобно петь, так как все слова проговариваются и все получается», - отметила участница фестиваля Ирина Абрамова.

Бессменным режиссером-постановщиком концертной программы фестиваля является французский композитор, аранжировщик и продюсер Пьер-Мишель Вербер.

«Это веление сердца, это то, что тебе нравится. Волею судьбы меня занесло в Пензу, и теперь я приезжаю сюда всегда с большим удовольствием и желанием поработать с вашими студентами и школьниками», - поделился он.

Все участники фестиваля - непрофессиональные артисты. Они исполнили народные французские песни, романсы и современные композиции.

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