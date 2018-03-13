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Культура | В Пензе фестиваль «ИЗМ» собрал более 100 участников

13.03.2018|15:33
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Чтобы показать свой номер «Гнездо», Софья Валиулина преодолела тысячу километров. Ради участия в пензенском фестивале иного танца под названием «ИЗМ» девушка приехала из Челябинска. Для неискушенных действо на сцене будет больше напоминать череду странных движений под музыку. Танцовщица же закладывала глубокий смысл.

«Здесь не передавался образ птицы, какого-то птенца, а именно какой-то комок энергии, который выходит, покидает свой дом, где он родился, вырос», - рассказала артистка.

Название «ИЗМ» расшифровывается как «Истина, Знание, Мастерство». Фестиваль собрал около сотни участников. Они съехались в Пензу из разных уголков страны. Все прошли предварительный отбор. Им занимался Сергей Смирнов - знаменитость в мире хореографии, художественный руководитель театра танца «Эксцентрик-балет». Он же персонально решал, кому отдать звание лучшего на конкурсе.

Свои фантазии на сцене драмтеатра воплощали как взрослые, так и юные участники. Титул «ИЗМ», который является здесь высшей наградой, и денежную премию в детской возрастной группе получила Диана Максимова. Среди взрослых лучшими признали школу Dialogue Dance из Костромы.

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