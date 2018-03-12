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Культура | В «Дизель-Арене» концерт «Би-2» начался с опозданием на полчаса

12.03.2018|15:36
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Группа «Би-2» существует с конца 80-х, ее самым преданным поклонникам давно уже за 40, но на концерте в «Дизель-Арене» собралась преимущественно молодежь. Шоу началось с опозданием больше чем на полчаса.

В Пензе группа представляла свой новый альбом «Горизонт событий». Он десятый по счету, вышел в 2017-м. Главное, что оценили фанаты, - фирменное звучание «Би-2» в нем сохранено.

Концерт сопровождался мульмедийным шоу: все, что происходило на сцене, даже лица солистов, было видно и с самых дальних рядов. В этом помогали огромные экраны.

На концерте прозвучали не только песни с нового альбома, но и старые хиты. Тем, кто сидел на трибунах, оказалось проще оценить красоту шоу, зато стоявшим на танцполе явно было веселее. Многие признались, что почти оглохли от мощного звука, но получили огромное удовольствие от встречи с талантливыми музыкантами.

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Гость|12.03.2018 20:27|

Фуфло

Гость|12.03.2018 20:50|

Гость писал(a):

Фуфло

Не знаю, что хорошего в этой группе? На общем сером фоне нет равных? И, видимо, тот же чёс, что и у Кузьмина. Каждый год собирают в Пензе нектар с местных окученных.

Гость|12.03.2018 20:55|

Не нравится - не слушайте, на концерт не ходите. В чем проблема ?

Гость|12.03.2018 21:00|

Гость писал(a):

Не нравится - не слушайте, на концерт не ходите. В чем проблема ?

Проблема - очень жаль вас, примитивных.

Имя: Гость
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