12.03.2018 | 15:36

Группа «Би-2» существует с конца 80-х, ее самым преданным поклонникам давно уже за 40, но на концерте в «Дизель-Арене» собралась преимущественно молодежь. Шоу началось с опозданием больше чем на полчаса.

В Пензе группа представляла свой новый альбом «Горизонт событий». Он десятый по счету, вышел в 2017-м. Главное, что оценили фанаты, - фирменное звучание «Би-2» в нем сохранено.

Концерт сопровождался мульмедийным шоу: все, что происходило на сцене, даже лица солистов, было видно и с самых дальних рядов. В этом помогали огромные экраны.

На концерте прозвучали не только песни с нового альбома, но и старые хиты. Тем, кто сидел на трибунах, оказалось проще оценить красоту шоу, зато стоявшим на танцполе явно было веселее. Многие признались, что почти оглохли от мощного звука, но получили огромное удовольствие от встречи с талантливыми музыкантами.