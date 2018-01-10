10.01.2018 | 18:30

Поэтесса Лидия Терехина считает фильм о себе, снятый ее внучкой, своей главной наградой.

«Приятно, когда у тебя есть читатели; особенно приятно, кода у тебя есть молодые читатели. А втройне или даже десятикратно приятно, когда твоим творчеством интересуются близкие. Оказалось, что мои внучки читают мои стихи, приходят на мои мероприятия, особенно старшая, Лиза», - отметила автор.

«Мне очень нравятся ее стихи. Я очень долго изучала ее жизнь и творчество, выступала с докладами в школе и решила продолжить исследования. Поскольку я увлекаюсь созданием разных видеороликов, я решила сделать целый фильм о ней», - рассказала внучка поэтессы Елизавета Дорошина.

Фильм соткан из отзывов друзей и близких Лидии Терехиной о ней самой и ее творчестве. Все отмечают удивительную способность поэтессы говорить людям правду. И конечно же, с экрана звучали стихи Лидии Ивановны о родном селе, о любви, о жизни.