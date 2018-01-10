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Культура | В Пензе пройдет антивозрастное шоу в честь старого Нового года

10.01.2018|12:39
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В пятницу, 12 января, в 17:00 в детском читальном зале центральной городской публичной библиотеки им. В. Г. Белинского (ул. Кирова, 69) пройдет антивозрастное зимнее шоу «Вместе встретим Новый год».

Как сообщает Управление культуры г. Пензы, отмечать старый Новый год стало для библиотеки традицией.

«В этот день тишину читального зала нарушает веселое пение скоморохов, гармоничное звучание музыкальных инструментов, раздаются цепкие шутки-прибаутки самых неожиданных литературных героев, а самим читателям предлагается принять участие в книжных рандеву, театральных экспромтах, поучаствовать в различных играх и квестах. А самое главное в том, что возраст всему этому - не только не помеха, но и самое настоящее подспорье. Ведь в таких конкурсах, как «Словометание», «Форсаж-цитатник», «Танцы вслепую», побеждают прежде всего не самые молодые, а самые опытные игроки», - сообщается на сайте управления.

12 января перед собравшимися выступит фольклорный ансамбль «Тальяночка», будут показаны миниатюры артистов библиотечного театра, для всех гостей пройдет обширная конкурсная программа, а наиболее любознательных порадует экскурс в историю русских зимних праздников.

На мероприятие, которое начнется в 17:00, приглашаются участники библиотечного клуба «Встреча», а также все пензенцы, небезразличные к активному интеллектуальному досугу.

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Гость|10.01.2018 13:18|

Это опять бабушки бальные платья наденут?

Гость|10.01.2018 13:32|

одни шоу

Гость|10.01.2018 14:24|

Шоу с Лермонтова 28.

Гость|10.01.2018 14:46|

Бабушки старушки из партии пенсионеров

Гость|10.01.2018 17:12|

библиотеки должны заниматься своим делом ,а не петь и плясать,для этого есть певцы и театралы.

Гость|10.01.2018 17:20|

Что за бред?

Имя: Гость
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