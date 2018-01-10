10.01.2018 | 12:39

В пятницу, 12 января, в 17:00 в детском читальном зале центральной городской публичной библиотеки им. В. Г. Белинского (ул. Кирова, 69) пройдет антивозрастное зимнее шоу «Вместе встретим Новый год».

Как сообщает Управление культуры г. Пензы, отмечать старый Новый год стало для библиотеки традицией.

«В этот день тишину читального зала нарушает веселое пение скоморохов, гармоничное звучание музыкальных инструментов, раздаются цепкие шутки-прибаутки самых неожиданных литературных героев, а самим читателям предлагается принять участие в книжных рандеву, театральных экспромтах, поучаствовать в различных играх и квестах. А самое главное в том, что возраст всему этому - не только не помеха, но и самое настоящее подспорье. Ведь в таких конкурсах, как «Словометание», «Форсаж-цитатник», «Танцы вслепую», побеждают прежде всего не самые молодые, а самые опытные игроки», - сообщается на сайте управления.

12 января перед собравшимися выступит фольклорный ансамбль «Тальяночка», будут показаны миниатюры артистов библиотечного театра, для всех гостей пройдет обширная конкурсная программа, а наиболее любознательных порадует экскурс в историю русских зимних праздников.

На мероприятие, которое начнется в 17:00, приглашаются участники библиотечного клуба «Встреча», а также все пензенцы, небезразличные к активному интеллектуальному досугу.