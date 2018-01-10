10.01.2018 | 16:43

В Пензе в начале февраля откроется необычная экспозиция «Подарки губернатору». Выставка начнет свою работу в день рождения Пензенской области.

Директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный показал экспонаты будущей выставки. Например, чайный сервиз был преподнесен в знак уважения и доверия Ивану Белозерцеву, когда он посещал с рабочим визитом Поднебесную.

«Самое главное, что это один из результатов активной деятельности Ивана Александровича Белозерцева по установлению тесных экономических и культурных связей с Китайской Народной Республикой. Здесь, в Губернаторском доме, за последние три года прошло несколько десятков встреч с делегациями Китая», - рассказал Кирилл Застрожный.

В результате этих встреч было подписано много взаимовыгодных соглашений и договоров.

Кстати, каждый представленный на выставке экспонат рассказывает об определенном этапе развития Пензенской области.

«Вот авторская гравюра итальянского художника, которая была изготовлена в количестве 50 экземпляров. Все они были вручены участникам международной конференции в Италии, в которой принимал участие Иван Александрович», - продемонстрировал Кирилл Застрожный.

Также здесь будет представлено ювелирное украшение из жемчуга, которое было преподнесено супруге губернатора. Однако глава региона посчитал, что оно должно быть передано в государственный музейный фонд, впрочем, как и другие презенты.