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Культура | В феврале пензенцам представят коллекцию «Подарков губернатору»

10.01.2018|16:43
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В Пензе в начале февраля откроется необычная экспозиция «Подарки губернатору». Выставка начнет свою работу в день рождения Пензенской области.

Директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный показал экспонаты будущей выставки. Например, чайный сервиз был преподнесен в знак уважения и доверия Ивану Белозерцеву, когда он посещал с рабочим визитом Поднебесную.

«Самое главное, что это один из результатов активной деятельности Ивана Александровича Белозерцева по установлению тесных экономических и культурных связей с Китайской Народной Республикой. Здесь, в Губернаторском доме, за последние три года прошло несколько десятков встреч с делегациями Китая», - рассказал Кирилл Застрожный.

В результате этих встреч было подписано много взаимовыгодных соглашений и договоров.

Кстати, каждый представленный на выставке экспонат рассказывает об определенном этапе развития Пензенской области.

«Вот авторская гравюра итальянского художника, которая была изготовлена в количестве 50 экземпляров. Все они были вручены участникам международной конференции в Италии, в которой принимал участие Иван Александрович», - продемонстрировал Кирилл Застрожный.

Также здесь будет представлено ювелирное украшение из жемчуга, которое было преподнесено супруге губернатора. Однако глава региона посчитал, что оно должно быть передано в государственный музейный фонд, впрочем, как и другие презенты.

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Гость|10.01.2018 18:46|

Что за фуфел? Где настоящие подарки? Даже Быдлоинформ стебётся, "подарки" в кавычках поставили.

Гость|10.01.2018 18:50|

Гость писал(a):

Где настоящие подарки?
А за настоящие подарки некоторых уже посадили.

Гость|10.01.2018 18:53|

Гость писал(a):

некоторых уже посадили.
Сагласин. Зависть - плохо

Гость|10.01.2018 19:53|

Не могу понять,а нам то это зачем? Что за интерес к его подаркам

Имя: Гость
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