Пензенское информационное агентство|18+|Среда|10 янв 2018|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
  67.88  |  $  56.87
 

Культура | Пензенский ансамбль танца «Креатив» показал праздничный концерт

10.01.2018|17:50
Печать

Юные танцоры устроили праздничный переполох. В детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина прошел творческий вечер ансамбля современной хореографии «Креатив». Этот концерт – своего рода отчет о проделанной за год работе. Главными судьями и зрителями стали родители, чьи дети занимаются в коллективе.

«Танец дает в первую очередь раскрепощение, пластику, красоту, здоровье и самовыражение», - отметила руководитель ансамбля Татьяна Комарова.

«Танец – это выдуманная композиция, которую мы показываем зрителю, чтобы он веселился и улыбался», - объяснила участница танцевального коллектива Полина Игнатьева.

Между новогодними номерами – а их участники разных возрастных групп готовили заранее – ребята участвовали в викторинах и конкурсах.

Праздники и победы на различных танцевальных фестивалях здесь принято отмечать всем коллективом, в котором около 150 воспитанников.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!