10.01.2018 | 17:50

Юные танцоры устроили праздничный переполох. В детской школе искусств имени Ю. Е. Яничкина прошел творческий вечер ансамбля современной хореографии «Креатив». Этот концерт – своего рода отчет о проделанной за год работе. Главными судьями и зрителями стали родители, чьи дети занимаются в коллективе.

«Танец дает в первую очередь раскрепощение, пластику, красоту, здоровье и самовыражение», - отметила руководитель ансамбля Татьяна Комарова.

«Танец – это выдуманная композиция, которую мы показываем зрителю, чтобы он веселился и улыбался», - объяснила участница танцевального коллектива Полина Игнатьева.

Между новогодними номерами – а их участники разных возрастных групп готовили заранее – ребята участвовали в викторинах и конкурсах.

Праздники и победы на различных танцевальных фестивалях здесь принято отмечать всем коллективом, в котором около 150 воспитанников.