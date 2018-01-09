09.01.2018 | 15:54

Воспитанники воскресной школы «Божья коровка», которая работает при храме Николая Чудотворца, специально к празднику Рождества Христова подготовили большое представление.

«Мы предлагаем основу, потом я разговариваю с детьми, спрашиваю. Например, мы репетируем, и уже по ходу дела дети могут предложить какое-то другое движение, другие слова. Если я считаю это подходящим, то мы, конечно же, используем. То есть у нас все делается общими усилиями», - рассказала директор воскресной школы Татьяна Киченко.

Это представление состояло из двух мини-спектаклей: сказки «Морозко», исполненной на рождественский лад, и непосредственно истории о появлении Спасителя на свет.

В воскресной школе при храме Николая Чудотворца занимаются 40 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 15 лет, и все они участвовали в праздничном спектакле.