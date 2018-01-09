Воспитанники воскресной школы «Божья коровка», которая работает при храме Николая Чудотворца, специально к празднику Рождества Христова подготовили большое представление.
«Мы предлагаем основу, потом я разговариваю с детьми, спрашиваю. Например, мы репетируем, и уже по ходу дела дети могут предложить какое-то другое движение, другие слова. Если я считаю это подходящим, то мы, конечно же, используем. То есть у нас все делается общими усилиями», - рассказала директор воскресной школы Татьяна Киченко.
Это представление состояло из двух мини-спектаклей: сказки «Морозко», исполненной на рождественский лад, и непосредственно истории о появлении Спасителя на свет.
В воскресной школе при храме Николая Чудотворца занимаются 40 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 15 лет, и все они участвовали в праздничном спектакле.
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---
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