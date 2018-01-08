08.01.2018 | 10:59

В воскресенье, 14 января, на Соборной площади в Пензе пройдет V фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

Ставшее традиционным мероприятие, посвященное возрождению Спасского кафедрального собора, предполагает культурно-историческую реконструкцию рождественских гуляний, ярмарку с монастырской выпечкой и изделиями народных умельцев. Также прозвучат колядки в исполнении коллективов православных приходов, воскресных школ.

В самом соборе будет организована выставка работ учеников воскресных школ и презентация общества сестер милосердия и миссионерской акции «Евангелие в каждый дом».

«На торжественном открытии фестиваля состоится награждение меценатов, внесших свой вклад в воссоздание Первохрама, выступит камерный хор «Спас», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Уточняется, что посетители смогут пожертвовать деньги на строительство собора, чтобы приблизить его завершение.