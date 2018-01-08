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Культура | На Соборной площади в пятый раз пройдет фестиваль «Спасские вечера»

08.01.2018|10:59
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В воскресенье, 14 января, на Соборной площади в Пензе пройдет V фестиваль православной культуры «Спасские вечера. Рождественские встречи».

Ставшее традиционным мероприятие, посвященное возрождению Спасского кафедрального собора, предполагает культурно-историческую реконструкцию рождественских гуляний, ярмарку с монастырской выпечкой и изделиями народных умельцев. Также прозвучат колядки в исполнении коллективов православных приходов, воскресных школ.

В самом соборе будет организована выставка работ учеников воскресных школ и презентация общества сестер милосердия и миссионерской акции «Евангелие в каждый дом».

«На торжественном открытии фестиваля состоится награждение меценатов, внесших свой вклад в воссоздание Первохрама, выступит камерный хор «Спас», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

Уточняется, что посетители смогут пожертвовать деньги на строительство собора, чтобы приблизить его завершение.

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Гость|08.01.2018 11:13|

penzainform.ru писал(a):

воскресенье, 14 января, на Соборной площади в Пензе
Нет такой площади в Пензе! На Советской!

Гость|08.01.2018 11:22|

penzainform.ru писал(a):

Уточняется, что посетители смогут пожертвовать деньги на строительство собора, чтобы приблизить его завершение.
а подачек из бюджета уже мало?

Не хотят ли жрецы за свой счет планетарий реконструировать? Им храмик за счет бюджета, они планетарий за свой счет

Гость|08.01.2018 11:23|

Гость писал(a):

на парковке у офиса ЗАО РПЦ
Не ЗАО, а ИП!

Гость|08.01.2018 11:24|

Кстати а почему бы попам свои джипы не пожертвовать?

Гость|08.01.2018 11:31|

Сначала рабочий джип от РПЦ отдай,потом личный.Затем и до матушкиного доберётесь. А харя не треснет?

Гость|08.01.2018 11:35|

Нужно строить больше храмов!

Золото в старые уже не помещается!

Гость|08.01.2018 12:18|

penzainform.ru писал(a):

состоится награждение меценатов, внесших свой вклад в воссоздание Первохрама
Интересно будет узнать пособников.

Гость|08.01.2018 12:32|

Гость писал(a):

Нет такой площади в Пензе! На Советской!
"Нет такой страны СССР!" нашли к чему придраться, гугл карты вам в помощь

Гость|08.01.2018 12:37|

penzainform.ru писал(a):

В самом соборе будет организована выставка работ учеников воскресных школ и презентация общества сестер милосердия и миссионерской акции «Евангелие в каждый дом»
никогда ничего подобного не понимал, но раз люди идут, значит надо проводить, но я пожалуй, пройду мимо

Гость|08.01.2018 12:40|

Детям из воскресных школ будет приятно внимание людей к своим рисункам и поделкам на выставке, в детве это важно

Гость|08.01.2018 12:47|

Гость писал(a):

Не хотят ли жрецы за свой счет планетарий реконструировать? Им храмик за счет бюджета, они планетарий за свой счет
планетарий нельзя, они с ними конфликтуют, у них точки зрения на сотворение мира разные! думайте о чем пишите))))))))))

Гость|08.01.2018 12:49|

Мероприятия для православных людей я считаю нужно активно поддерживать

Гость|08.01.2018 12:52|

Гость писал(a):

Интересно будет узнать пособников.
так вот 14 января и ждем! приходите, мы будем вам рады!

Гость|08.01.2018 12:52|

А Я НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ В ПЕНЗЕ ВСТРЕТИЛ СВОЮ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ!

СМОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ В ПЕНЗЕ ДЛЯ МЕНЯ ТЕПЕРЬ САМАЯ ГЛАВНАЯ НАВСЕГДА!

Гость|08.01.2018 12:53|

Не первый год проходит фестиваль, люди приходили на него и не только пожилого возраста,и в этом году придут

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Имя: Гость
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