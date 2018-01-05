05.01.2018 | 17:46

Пензенская певица Марта Серебрякова вышла в следующий тур Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда».

«Я надеюсь на то, что сейчас все наши дорогие земляки – все, кто любят народную песню, да и просто те, кто готовы меня поддержать, – будут голосовать. В этом голосовании будет определен победитель», - отметила исполнительница.

Их в этом году будет два: одного фаворита выберет жюри, а другого – телезрители. Чтобы отдать свой голос за Марту Серебрякову, ее поклонникам нужно отправить сообщение с номером участницы Z58 на короткий номер 1880. Стоимость одного СМС – 35 рублей.

Кстати, за трехлетнюю историю существования конкурса певица из Пензенской области впервые пробилась в полуфинал. Ее соперниками стали представители 80 регионов России.

Голосование будет проходить с 5 по 8 января включительно. Все собранные деньги поступят в благотворительный фонд помощи больным детям, организованный известным российским артистом Константином Хабенским.

«Дорогие друзья! Не стесняйтесь, голосуйте, поддерживайте. Я буду очень рада каждому вашему голосу», - обратилась к поклонникам Марта Серебрякова.

Результаты и имя победителя станут известны 9 января во время специального включения из Министерства обороны России.