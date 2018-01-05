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Культура | Пензячка пробилась в полуфинал вокального шоу «Новая звезда»

05.01.2018|17:46
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Пензенская певица Марта Серебрякова вышла в следующий тур Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда».

«Я надеюсь на то, что сейчас все наши дорогие земляки – все, кто любят народную песню, да и просто те, кто готовы меня поддержать, – будут голосовать. В этом голосовании будет определен победитель», - отметила исполнительница.

Их в этом году будет два: одного фаворита выберет жюри, а другого – телезрители. Чтобы отдать свой голос за Марту Серебрякову, ее поклонникам нужно отправить сообщение с номером участницы Z58 на короткий номер 1880. Стоимость одного СМС – 35 рублей.

Кстати, за трехлетнюю историю существования конкурса певица из Пензенской области впервые пробилась в полуфинал. Ее соперниками стали представители 80 регионов России.

Голосование будет проходить с 5 по 8 января включительно. Все собранные деньги поступят в благотворительный фонд помощи больным детям, организованный известным российским артистом Константином Хабенским.

«Дорогие друзья! Не стесняйтесь, голосуйте, поддерживайте. Я буду очень рада каждому вашему голосу», - обратилась к поклонникам Марта Серебрякова.

Результаты и имя победителя станут известны 9 января во время специального включения из Министерства обороны России.

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Гость|05.01.2018 18:37|

симпатичная и поёт хорошо.молоддец!

Гость|05.01.2018 18:44|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

МАДАМ СИДЯЩАЯ НА ШЕЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮЩЕГО НАРОДА.В ПЕНЗЕ НЕ СПОСОБНАЯ СОБРАТЬ ЗАЛ ЗА 150-300 РУБЛЕЙ ЗА БИЛЕТ.ПОВЕРЬТЕ,ЕСТЬ В ПЕНЗЕ НАМНОГО ЛУЧШЕ И ТАЛАНТЛИВЕЙ ИЗ ДЕТЕЙ.А ЭТУ МАДАМ ТАЩАТ ЗА УШИ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

УДАЛИТЕ,Я БУДУ ПОСТОЯННО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗАПИСЬ.

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