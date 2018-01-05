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Культура | Пензячка Марта Серебрякова вышла в полуфинал «Новой звезды»

05.01.2018|11:18
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Пензенская вокалистка Марта Серебрякова вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Новая звезда», проходящего на одном из федеральных телеканалов.

Артистка «Пензаконцерта» поборется за победу с представителями Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Нижегородской и Ульяновской областей. Финал конкурса состоится 7 января.

Победителей будет двое: одного определит жюри (актер Дмитрий Харатьян, певица Зара, композитор Максим Дунаевский, режиссер Василий Бархатов и ведущий Юрий Николаев), другого – зрители с помощью СМС-голосования.

Последнее будет открыто в период проведения полуфиналов и финала – с 5 по 7 января. «Отдать свой голос за нашу землячку можно будет с помощью СМС-сообщений до 7 января включительно», - сообщили в пресс-службе правительства области.

Деньги, которые люди заплатят за СМС, будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского.

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Гость|05.01.2018 11:33|

Молодец, Марта! Желаем победы!

Гость|05.01.2018 11:45|

Пензенская--РУСЛАНОВА!!!,только вперед,только победы.Пусть Марточка у тебя все получится.!!!

Гость|05.01.2018 12:14|

А я знаю что она ВЫИГРАЕТ

Гость|05.01.2018 12:18|

А на каком канале? надо посмотреть.

Гость|05.01.2018 12:46|

Ясно, пойду стошню.

Гость|05.01.2018 13:08|

Телеканал "Звезда"

Гость|05.01.2018 13:30|

Гость писал(a):

Телеканал "Звезда"
Пишите конкретнее, прочитал неправильно.

Гость|05.01.2018 14:39|

МОЛОДЕЦ ДИВЧИНА.

Гость|05.01.2018 17:42|

Молодец марта была бы ты моей жинкой всегжа бы ходила удовлетвореной.

Гость|05.01.2018 18:37|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОТ ОБЪЯСНИТЕ,КАК И ЗА КАКИЕ ЗАСЛУГИ ВОТ ЭТО ЕДЕТ ЗА МОЙ И НАРОДНЫЙ СЧЁТ НА КОММЕРЧЕСКИЙ ТУРНИР,ГДЕ ДУРАКУ ИЗВЕСТНО,ЧТО ТАМ ВСЁ ОПЛАЧЕНО СПОНСОРАМИ?ПОЧЕМУ Я СПОНСОР ВОТ ЭТОГО?И ТАК СИДИТ НА НАШЕЙ ШЕЕ И НЕ ПЛОХО ПОЛУЧАЕТ,А ТУТ ТУРНЕ.ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО СОДЕРЖАТЬ ДЕТСКИЙ КЛУБ ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫЙ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

УДАЛИВ ПОДУМАЙТЕ,ЧТО ОНА И ВАС ОБИРАЕТ.Я БУДУ ПОСТОЯННО ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗАПИСЬ.

Гость|05.01.2018 18:45|

Марта восхитительно поет,удачи!

Гость|05.01.2018 19:00|

живёшь по соседству и живи !я её вообще не знаю.но сколько наши припремудрое правительство кладёт себе в карман то пусть она лучше !вот это это ты!

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