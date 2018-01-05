05.01.2018 | 11:18

Пензенская вокалистка Марта Серебрякова вышла в полуфинал всероссийского конкурса «Новая звезда», проходящего на одном из федеральных телеканалов.

Артистка «Пензаконцерта» поборется за победу с представителями Татарстана, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Нижегородской и Ульяновской областей. Финал конкурса состоится 7 января.

Победителей будет двое: одного определит жюри (актер Дмитрий Харатьян, певица Зара, композитор Максим Дунаевский, режиссер Василий Бархатов и ведущий Юрий Николаев), другого – зрители с помощью СМС-голосования.

Последнее будет открыто в период проведения полуфиналов и финала – с 5 по 7 января. «Отдать свой голос за нашу землячку можно будет с помощью СМС-сообщений до 7 января включительно», - сообщили в пресс-службе правительства области.

Деньги, которые люди заплатят за СМС, будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского.