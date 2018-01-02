02.01.2018 | 15:44

У каждого, кто пришел на новогоднее представление в Центр культуры и досуга города Пензы, был яркий, необычный костюм.

«Я пришел на елку в костюме клоуна», - поделился юный пензенец.

«Я – Джек Воробей, потому что он самый добрый пират и защищает деревню», - рассказал еще один участник праздника.

Некоторые из детей впервые пришли на елку и в силу возраста откровенно проспали представление. Те, кто постарше, веселились от души - водили хороводы, пели и танцевали вместе с Дедом Морозом и его помощниками.

«Когда приходишь на это новогоднее представление, то окунаешься в сказку, в детство, становишься таким же ребенком, как и твои дети», - отметила участница праздника Евгения Самойлова.