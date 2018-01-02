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Культура | В Пензенском драматическом театре вспомнили пожар 2008 года

02.01.2018|16:00
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В конце 2007 года были сделаны последние записи в блокноте, который уцелел во время пожара в драматическом театре. Только от воды, которой заливали здание, немного испортились страницы, как вспоминает старший администратор Ирина Буракова. Эта книга ей напоминает о том, что пришлось пережить всем сотрудникам и актерам десять лет назад, 2 января 2008 года.

«Взглянула в окно - и, ужас, театр наш горит! Особенно сильно горела крыша - я живу на верхнем этаже, мне отчетливо было видно, как она горит», - рассказала контролер билетов Наталья Гущина.

Несмотря на то, что часть костюмов, реквизита и декораций уцелела, они были настолько пропитаны гарью театрального несчастья, что с ними пришлось расстаться. Внешне здание казалось не тронутым огнем, но по стенам пошли серьезные трещины. Было принято решение о строительстве нового театра. Во время проведения работ труппа базировалась в училище культуры и искусств.

«Самое главное, чтобы здание органично вписалось в центр города. Только не стекло и бетон – надоело уже до смерти», - высказывал тогда пожелания актер театра Василий Конопатин.

Начинали с нуля. За полтора года построили новый театр, который открылся в марте 2010 года.

Прежнее здание осталось лишь на фотографиях. Его возводили с февраля 1911 по 1916 год как Народный дом. В начале 1960-х годов была проведена его реконструкция.

Старший реквизитор Анатолий Хадарин стал свидетелем многих перемен, ведь он прослужил в театре почти полвека.

«В 1974-м была еще одна реконструкция - убрали люстры, убрали фасад, сделали окна-бойницы, козырек. В зале был «дневной свет», - рассказал Анатолий Хадарин.

Старейшие сотрудники театра стараются не сравнивать прежнее здание с новым. Главное – зрители, которые остаются верны театральному искусству.

В новогодние праздники для детворы поставили «Белоснежку», а десять лет назад малыши смотрели сказку «Царевна и пастух».

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Гость|02.01.2018 18:44|

Строили,строили и построили.Вход в метро.Из бетона и стекла.

penzainform.ru писал(a):

Только не стекло и бетон – надоело уже до смерти», - высказывал тогда пожелания актер театра Василий Конопатин.
Ваше мнение полностью учли.

Гость|02.01.2018 18:56|

НО только в театре 1911 года жила Мельпомена, а в театре 2017 года засели , носатый Казаков, и другие бездарные интриганы и склочники и скандалистки.

Гость|02.01.2018 19:00|

Гость писал(a):

НО только в театре 1911 года жила Мельпомена
В 1911 театра здесь не было. И здания еще не было. Театром это здание стало намного, намного позже.penzainform.ru писал(a):
Его возводили с февраля 1911 по 1916 год как Народный дом.

Гость|02.01.2018 19:03|

Правильно сейчас в театре худрук любит приластиться к действующей власти так называемый лизоблюд.

Гость|02.01.2018 19:05|

Гость писал(a):

Правильно сейчас в театре худрук любит приластиться к действующей власти так называемый лизоблюд.
А в 1916 это был Народный дом имени Александра II. Имени дедушки тогдашнего царя. Не к власти приластились? )))

Гость|02.01.2018 19:09|

А в россия рабская психология кто у власти тот и бог одним словом страна рабов.

Гость|02.01.2018 19:10|

" Один из мыслителей XVII века говорил, что актеры больше всего на свете любят монархию. Мне кажется, он выразился так потому, что недостаточно продумал вопрос. Правильнее было бы, пожалуй, сказать, что актеры до страсти любят вообще всякую власть. Да им и нельзя ее не любить! Лишь при сильной, прочной и денежной власти возможно процветание театрального искусства. Я бы мог привести этому множество примеров и не делаю этого только потому, что это и так ясно".

(М. А. Булгаков. "Жизнь господина де Мольера".)

Гость|02.01.2018 19:15|

Гость писал(a):

НО только в театре 1911 года жила Мельпомена, а в театре 2017 года засели , носатый Казаков, и другие бездарные интриганы и склочники и скандалистки.
Умылка у Казакова прегнуснейшая!..

Гость|02.01.2018 19:17|

Да уж Казаков ожлабел это точно.

Гость|02.01.2018 19:42|

А разве казаков не уехал защищать историческую родину?

Гость|02.01.2018 19:42|

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на то, что часть костюмов, реквизита и декораций уцелела, они были настолько пропитаны гарью театрального несчастья, что с ними пришлось расстаться.

Надо было сохранить, теперь бы раздали нищим.

Гость|02.01.2018 19:51|

Причина возгорания не установили, стоял так себе не горел и петух стоял не горел тут раз и загорелся и везде все построили.

Гость|02.01.2018 20:09|

Гость писал(a):

Да уж Казаков ожлабел это точно.
А Табаков разболелся из за зуба, того и гляди помрёт. Всего лишь две буквы разницы К заменить на Т и З на Б И был бы у нас худруком Табаков Это великий артист, настоящий. А мы что имеем? Имеем чудесный нос, ну и " фирменную" улыбку, как тут отмечают и больше ничего. В принципе из за этого театр можно было бы и не восстанавливать.

Гость|02.01.2018 20:20|

Казаков очень обижен на пензяков,за то что с ним мало здороваются на улице. Обратите внимание как он заглядывает людям в глаза.Это же Я ,великий артист.А вы не здороваетесь. может не узнали? Узнали дорогой.Флаг тебе в руки и по Московской туда-сюда.приглашать на выступление артистов.

Гость|02.01.2018 20:39|

Причина была установлена - артисты отмечали новый год и по-пьяни подожгли театр

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Имя: Гость
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