02.01.2018 | 16:00

В конце 2007 года были сделаны последние записи в блокноте, который уцелел во время пожара в драматическом театре. Только от воды, которой заливали здание, немного испортились страницы, как вспоминает старший администратор Ирина Буракова. Эта книга ей напоминает о том, что пришлось пережить всем сотрудникам и актерам десять лет назад, 2 января 2008 года.

«Взглянула в окно - и, ужас, театр наш горит! Особенно сильно горела крыша - я живу на верхнем этаже, мне отчетливо было видно, как она горит», - рассказала контролер билетов Наталья Гущина.

Несмотря на то, что часть костюмов, реквизита и декораций уцелела, они были настолько пропитаны гарью театрального несчастья, что с ними пришлось расстаться. Внешне здание казалось не тронутым огнем, но по стенам пошли серьезные трещины. Было принято решение о строительстве нового театра. Во время проведения работ труппа базировалась в училище культуры и искусств.

«Самое главное, чтобы здание органично вписалось в центр города. Только не стекло и бетон – надоело уже до смерти», - высказывал тогда пожелания актер театра Василий Конопатин.

Начинали с нуля. За полтора года построили новый театр, который открылся в марте 2010 года.

Прежнее здание осталось лишь на фотографиях. Его возводили с февраля 1911 по 1916 год как Народный дом. В начале 1960-х годов была проведена его реконструкция.

Старший реквизитор Анатолий Хадарин стал свидетелем многих перемен, ведь он прослужил в театре почти полвека.

«В 1974-м была еще одна реконструкция - убрали люстры, убрали фасад, сделали окна-бойницы, козырек. В зале был «дневной свет», - рассказал Анатолий Хадарин.

Старейшие сотрудники театра стараются не сравнивать прежнее здание с новым. Главное – зрители, которые остаются верны театральному искусству.

В новогодние праздники для детворы поставили «Белоснежку», а десять лет назад малыши смотрели сказку «Царевна и пастух».