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Культура | Клуб «45 меридиан» отпраздновал наступление 2018 года

01.01.2018|17:00
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В Литературный музей прибыл Дед Мороз, чтобы поздравить участников клуба «45 меридиан». Они отметили Новый год.

Клуб «45 меридиан» открыт при Пензенском отделении Русского географического общества и объединяет путешественников, исследователей, журналистов, экологов, певцов, музыкантов.

«Мы находим все новых и новых творческих людей, а это всегда открытие, всегда интересно даже для нас самих как организаторов. Они и являются «батарейкой», которая подпитывает наш клуб «45 меридиан» творчеством», - отметил руководитель клуба Олег Ткачев.

Еще одно торжественное заседание клуба «45 меридиан» состоится в день празднования старого Нового года.

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Гость|02.01.2018 02:27|

Какой еще клуб? Убожество какое-то. Скукотища - аж плакать хочеццо. И Олежка - повелитель старпёров.

Имя: Гость
Комментарий:

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