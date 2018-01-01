01.01.2018 | 17:00

В Литературный музей прибыл Дед Мороз, чтобы поздравить участников клуба «45 меридиан». Они отметили Новый год.

Клуб «45 меридиан» открыт при Пензенском отделении Русского географического общества и объединяет путешественников, исследователей, журналистов, экологов, певцов, музыкантов.

«Мы находим все новых и новых творческих людей, а это всегда открытие, всегда интересно даже для нас самих как организаторов. Они и являются «батарейкой», которая подпитывает наш клуб «45 меридиан» творчеством», - отметил руководитель клуба Олег Ткачев.

Еще одно торжественное заседание клуба «45 меридиан» состоится в день празднования старого Нового года.