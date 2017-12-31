31.12.2017 | 13:01

В 2018 году работа выездной выставки библиомобиля Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова будет продолжена. Такое решение было принято после подведения итогов реализации проекта в 2017-м.

Данный проект был организован и внедрен библиотекой совместно с картинной галереей имени К. А. Савицкого.

На протяжении целого года жители районов региона, куда приезжал библиомобиль с различными мероприятиями и встречами, приобщались не только к чтению, но и к живописному искусству, знакомясь с репродукциями работ мастеров.

«Теперь экспозиция выставки будет посвящена 120-летию Пензенского художественного училища», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.