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Культура | В 2018 году библиомобиль продолжит выезжать в районы Пензенской области

31.12.2017|13:01
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В 2018 году работа выездной выставки библиомобиля Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова будет продолжена. Такое решение было принято после подведения итогов реализации проекта в 2017-м.

Данный проект был организован и внедрен библиотекой совместно с картинной галереей имени К. А. Савицкого.

На протяжении целого года жители районов региона, куда приезжал библиомобиль с различными мероприятиями и встречами, приобщались не только к чтению, но и к живописному искусству, знакомясь с репродукциями работ мастеров.

«Теперь экспозиция выставки будет посвящена 120-летию Пензенского художественного училища», - сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.

Источник — Фото minkult.pnzreg.ru
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Гость|31.12.2017 13:59|

Для встречи с жителями района области нужен самогоноавтомобиль. Вот он , если будет ездить по района области, он будет пользоваться самым большим спросом у населения.

Гость|31.12.2017 16:09|

ДЛЯ ТЕХ КТО ОСТАЛСЯ В ДЕРЕВНЯХ НУЖНА СЕЛЁДКА.СВЕЖИЙ ЖЛЕБУШЕК.КОНСЕРВЫ И КРУПЫ.НЕ ДОРОГИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.В ОСНОВНОМ ВДЕРЕВНЯХ СТАРИКИ И СИЛЬНО ПЬЮЩИЕ МАЛОИМУЩИЕ. БИБЛИОТЕЧНАЯ МАШИНА НУЖНА ДЛЯ ГАЛОЧКИ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ.

Имя: Гость
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