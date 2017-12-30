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Культура | В парке Белинского провели новогоднее представление, несмотря на оттепель

30.12.2017|18:00
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Погода чуть было полностью не уничтожила ледяной городок в парке имени В. Г. Белинского. Сотрудникам пришлось даже завернуть некоторые фигуры в полиэтилен, чтобы те окончательно не растаяли. Однако из-за капризов природы праздник здесь отменять не стали - у новогодней елки прошло театрализованное представление «Приключение в Изумрудном городе».

«Будет злая Бастинда, Элли со своими друзьями Тотошкой и Львом и, конечно же, все персонажи этой замечательной сказки», - рассказала начальник культурно-досугового отдела ЦПКиО им. В. Г. Белинского Ольга Эрденко.

Артистам парка удалось передать веселое новогоднее настроение не только детям - наравне с малышами плясали даже взрослые.

Участниками этого праздника стали студенты из Индии. Для них такие мероприятия в диковинку. Происходящее они снимали на камеры мобильных телефонов, чтобы потом отправить фото и видео из России своим друзьям на родину.

«Русская зима классная, очень хорошая. Мне не особо холодно - я подготовился, и мне нормально», - поделился студент из Индии Асиф Али Ансари.

Представления в парке будут проходить с 2 по 8 января. Начало в 12:00 часов.

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Гость|30.12.2017 18:44|

Каждый желающий мог разорвать штаны на деревянной горке, замерзнуть при +5 и получить снежком из грязи по моське.

Гость|30.12.2017 20:27|

Ведь ходют на такие мероприятия чудные люди дома что ли делать нечего?

Гость|30.12.2017 20:31|

Лучше людей гречневой кашей накормили бы в честь нового года бесплатно.

Гость|30.12.2017 22:01|

А вот у нас на проспекте Строителей шоу и покруче!! В нашем дворе тамада самый крутой. Он столько позитива дарит взрослым и детям, один раз всю ночь работал - дети не отпускали. Как-то изображал космонавта, полез на грушу и упал, но все равно продолжил представление с фингалом под глазом! Золотой мужик! Всех приглашаем к Могилевскому дворику!

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