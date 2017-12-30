30.12.2017 | 18:00

Погода чуть было полностью не уничтожила ледяной городок в парке имени В. Г. Белинского. Сотрудникам пришлось даже завернуть некоторые фигуры в полиэтилен, чтобы те окончательно не растаяли. Однако из-за капризов природы праздник здесь отменять не стали - у новогодней елки прошло театрализованное представление «Приключение в Изумрудном городе».

«Будет злая Бастинда, Элли со своими друзьями Тотошкой и Львом и, конечно же, все персонажи этой замечательной сказки», - рассказала начальник культурно-досугового отдела ЦПКиО им. В. Г. Белинского Ольга Эрденко.

Артистам парка удалось передать веселое новогоднее настроение не только детям - наравне с малышами плясали даже взрослые.

Участниками этого праздника стали студенты из Индии. Для них такие мероприятия в диковинку. Происходящее они снимали на камеры мобильных телефонов, чтобы потом отправить фото и видео из России своим друзьям на родину.

«Русская зима классная, очень хорошая. Мне не особо холодно - я подготовился, и мне нормально», - поделился студент из Индии Асиф Али Ансари.

Представления в парке будут проходить с 2 по 8 января. Начало в 12:00 часов.