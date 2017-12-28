28.12.2017 | 12:48

Центральная городская библиотека Заречного организовала выставку советских новогодних открыток. Экспонаты размещены в холле и в читальном зале библиотеки.

«Одна из любимых советских новогодних традиций - поздравлять всех родственников и знакомых по почте. Для этого зареченцы покупали открытки, писали поздравления и пожелания и отправляли близким. И обязательно ждали ответ. Сейчас такие открытки - настоящий раритет», - пишет портал «Заречье сегодня».

Все новогодние открытки, представленные на выставке, находятся в личной коллекции директора библиотеки Натальи Корочкиной.