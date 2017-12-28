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Культура | В Заречном открылась выставка советских новогодних открыток

28.12.2017|12:48
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Центральная городская библиотека Заречного организовала выставку советских новогодних открыток. Экспонаты размещены в холле и в читальном зале библиотеки.

«Одна из любимых советских новогодних традиций - поздравлять всех родственников и знакомых по почте. Для этого зареченцы покупали открытки, писали поздравления и пожелания и отправляли близким. И обязательно ждали ответ. Сейчас такие открытки - настоящий раритет», - пишет портал «Заречье сегодня».

Все новогодние открытки, представленные на выставке, находятся в личной коллекции директора библиотеки Натальи Корочкиной.

Источник — фото с сайта zarpressa.ru
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Гость|28.12.2017 13:20|

цель такой выставки ?

Гость|28.12.2017 15:10|

Гость писал(a):

цель такой выставки ?
основная цель выставки состоит в просвещении публики путем демонстрации экспонатов, имеющихся в распоряжении у организатора оной.

Гость|28.12.2017 15:54|

Ну вот и чердачный хлам вместо помойки выкинули куда то...

Гость|28.12.2017 16:24|

Достало это тухлое унылое советское говно, на помойку его, нет совку!

Имя: Гость
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