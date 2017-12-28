28.12.2017 | 16:47

У главного редактора литературного журнала «Сура» юбилей - Борису Шигину исполнилось 65 лет.

Поэта, писателя, музыканта чествовали в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Его поздравили чиновники, друзья, коллеги - кто на словах, а кто песней.

Впрочем, в этот вечер звучали не только торжественные речи и музыка. На юбилейной встрече прошла презентация нового, последнего в 2017 году номера «Суры». На страницах литературного журнала можно познакомиться с рассказами, повестями, воспоминаниями, краеведческими заметками, стихами.

Ольга Коршунова, член Союза писателей России, уже давно сотрудничает с литературным журналом.

«Были рассказы, был даже фантастический рассказ, подборки поэзии. В этот раз впервые вышла моя подборка детских стихов», - рассказала автор.

Также на страницах нового номера читатели смогут найти произведения авторов, которые печатаются в «Суре» впервые.