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Культура | Редактор литературного журнала «Сура» Борис Шигин отметил юбилей

28.12.2017|16:47
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У главного редактора литературного журнала «Сура» юбилей - Борису Шигину исполнилось 65 лет.

Поэта, писателя, музыканта чествовали в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова. Его поздравили чиновники, друзья, коллеги - кто на словах, а кто песней.

Впрочем, в этот вечер звучали не только торжественные речи и музыка. На юбилейной встрече прошла презентация нового, последнего в 2017 году номера «Суры». На страницах литературного журнала можно познакомиться с рассказами, повестями, воспоминаниями, краеведческими заметками, стихами.

Ольга Коршунова, член Союза писателей России, уже давно сотрудничает с литературным журналом.

«Были рассказы, был даже фантастический рассказ, подборки поэзии. В этот раз впервые вышла моя подборка детских стихов», - рассказала автор.

Также на страницах нового номера читатели смогут найти произведения авторов, которые печатаются в «Суре» впервые.

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Гость|28.12.2017 20:21|

Кто такой, с кем боролся, за правых или левых?

Гость|28.12.2017 20:53|

Шигин Борис Владленович - еврей .

Гость|28.12.2017 21:34|

А кто сейчас не еврей..

Гость|28.12.2017 21:35|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Кто такой, с кем боролся, за правых или левых?
Помню как на местном телевидении в 90 - каком - то году Шигин проводил дебаты Ковлягина с Долей перед выборами губернатора . Естественно подыгрывал действующему губеру Ковлягину да так , что Доля обиделся и покинул студию в прямом эфире . Шигин тогда прогадал . Не на ту лошадь поставил . Победил Доля и изгнал Бориса с телевидения навсегда . На всём протяжении правления Доли никто о Шигине не вспоминал дабы не навлечь на себя немилость кормчего .
И пришлось ему петь песни на кухне. Доля был злопамятен и с хорошей при том.

Имя: Гость
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