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Культура | Пензячка Марта Серебрякова выступит на всероссийском вокальном конкурсе

28.12.2017|12:24
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Пензенская исполнительница выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Он будет проходить с 1 по 7 января в Москве. На сцену выйдут певцы и музыканты со всей страны, прошедшие отбор в своих округах.

«Пензенскую область представит лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, артистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники проекта подготовили широко известные и новые композиции. Их выступления оценят режиссер Василий Бархатов, композитор Максим Дунаевский, певица Зара, телеведущий Юрий Николаев и артист Дмитрий Харатьян. 7 января они назовут лучшего исполнителя.

Еще одного победителя определят зрители телеканала, транслирующего конкурс. СМС-голосование откроют на три дня - с 5 по 7 января. Средства, полученные от него, направят в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Проголосовать за Марту можно будет в том случае, если она пройдет в полуфинал конкурса.

«Я буду представлять не только себя – свои способности и вокальные возможности, но и родную Пензенскую область. Поэтому мне очень важно знать, что мои земляки смотрят трансляцию и поддерживают меня», – призналась певица.

Источник — Фото пенза.рф
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Гость|28.12.2017 14:07|

Марта,мы с тобой,наша родная землячка.Болеем за тебя

Гость|28.12.2017 14:17|

penzainform.ru писал(a):

Еще одного победителя определят зрители телеканала, транслирующего конкурс
Какой канал?

Гость|28.12.2017 14:19|

по всем

Гость|28.12.2017 14:58|

Вокальный шабаш

Гость|28.12.2017 15:01|

Мне бы такую жинку рожала бы каждый год для меня детенышей.

Гость|28.12.2017 15:04|

Поддержим. Марта молодец и талант!

Гость|28.12.2017 15:10|

Испортят девку

Гость|28.12.2017 16:23|

В КОЛХОЗ КОРОВ ДОИТЬ А НЕ ГОРЛОПАНИТЬ, ПОЛЬЗЫ БОЛЬШЕ БУДЕТ

Гость|28.12.2017 16:31|

Девку не испортят.Там нет мужиков. а Марте удачи от души.Голос хороший.Молодчина(если можно так сказать о девушке)!!!

Имя: Гость
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