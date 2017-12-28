28.12.2017 | 12:24

Пензенская исполнительница выступит на Всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда». Он будет проходить с 1 по 7 января в Москве. На сцену выйдут певцы и музыканты со всей страны, прошедшие отбор в своих округах.

«Пензенскую область представит лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, артистка «Пензаконцерта» Марта Серебрякова», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Участники проекта подготовили широко известные и новые композиции. Их выступления оценят режиссер Василий Бархатов, композитор Максим Дунаевский, певица Зара, телеведущий Юрий Николаев и артист Дмитрий Харатьян. 7 января они назовут лучшего исполнителя.

Еще одного победителя определят зрители телеканала, транслирующего конкурс. СМС-голосование откроют на три дня - с 5 по 7 января. Средства, полученные от него, направят в благотворительный фонд Константина Хабенского.

Проголосовать за Марту можно будет в том случае, если она пройдет в полуфинал конкурса.

«Я буду представлять не только себя – свои способности и вокальные возможности, но и родную Пензенскую область. Поэтому мне очень важно знать, что мои земляки смотрят трансляцию и поддерживают меня», – призналась певица.