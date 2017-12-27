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Культура | 11 канал анонсировал новогоднюю телепрограмму

27.12.2017|16:39
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11 канал приготовил для своих зрителей самые интересные и популярные телепрограммы и шоу.

«В новогодние праздники мы отдадим предпочтение собственному контенту, который был снят на территории Пензы. 31 декабря зритель увидит сказку «32.12», конкурс красоты «Мисс Пенза - 2017», финал региональной лиги КВН «Сура». Изюминкой вечера станет традиционное новогоднее шоу, которое называется «Новогодний вечер на 11 канале», начало в 23.15», - анонсировал главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Пензенцы увидят 17 номеров, участие в которых принимают как известные телевизионные персоны, так и уважаемые в Пензе и области политики, врачи, артисты, деятели культуры и искусств и другие талантливые творческие личности.

Для самых юных зрителей 11-го - своя развлекательная программа. Детям будет интересно понаблюдать за уже давно любимыми ими «Смешариками».

Поклонников французской анимации ждет встреча с неугомонными Астериксом и Обеликсом.

«Кроме этого, в сетке нашего телеканала будут советские фильмы - «Приключения Тома Сойера», «Бронзовая птица» и другие. Домохозяйкам мы рекомендуем известный, и, на мой взгляд, шикарный фильм «Унесенные ветром». Кроме этого, в вечерней сетке запланирован показ новогодних «Огоньков» 11 канала последних лет», - добавил Владимир Белов.

А в ночь на 1 января по окончании «Новогоднего вечера на 11» праздничную телепрограмму продолжат «Новогодний вечер с Максимом Галкиным» и «Караоке-дискотека от «Радио 101.8».

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Гость|27.12.2017 22:43|

Дебильная программа смотреть нечего.

Гость|27.12.2017 23:03|

интересно, кроме самих телевизионщиков, кто будет смотреть это ...?

Имя: Гость
Комментарий:

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