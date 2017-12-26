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Культура | В Пензе подвели итоги фотоконкурса «География Сурского края - 2017»

26.12.2017|16:24
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Фотографы - участники конкурса «География Сурского края - 2017» смогли остановить время и запечатлеть мгновения. Итоги состязания подвели в здании Законодательного собрания Пензенской области. В финал попали 30 снимков, которые члены жюри отобрали из 600 присланных работ.

«Обращали внимание на то, как названа фотография. Ведь иногда фотография называется очень оригинально, и само название уже выделяет ее. Оценивалось то, какие чувства вызывает работа, насколько впечатляет светом и сюжетом», - рассказал председатель жюри конкурса Олег Авдеев.

Победителей определяли в двух возрастных группах, по шести номинациям.

В числе лучших оказался и Николай Кажаев родом из Сосновоборска. Свою работу он назвал «Буренкин брод через Суру».

«Мы с друзьями поехали на рыбалку, а я с фотоаппаратом не расстаюсь никогда. Фотографировал друзей, как они ловят рыбу. Как раз стадо коров переходило через брод, и как-то машинально я сделал фотографию. Когда домой приехал и посмотрел, мне она очень понравилась», - поделился фотограф.

Фотовыставка будет работать в Законодательном собрании до начала февраля, затем ее перевезут в Литературный музей.

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