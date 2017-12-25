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Культура | В Органном зале филармонии провели новогоднее представление

25.12.2017|16:37
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В областной филармонии сотни детей и их родителей собрались в Органном зале у елки. Здесь творческие коллективы «Пензаконцерта» приготовили для них развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«Новый год у нас начинается «с вешалки», то есть прямо в фойе - музыка звучит, лакомства, фотографии, Снегурочка с Дедом Морозом встречают буквально на лестнице, так что здесь есть все для создания веселого новогоднего настроения», - рассказала директор ГАУ ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Кроме того, всех гостей праздника ждал музыкальный спектакль «Там, где живут чудеса».

Кстати, в прошлом году на новогодних представлениях в филармонии побывало более 10 тысяч пензенцев. Организаторы уверены, что этой зимой их будет не меньше.

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Гость|25.12.2017 20:41|

А снегурочка плясала стриптиз?

Гость|25.12.2017 21:20|

Не дождётесь! За такие бабки сами пляшите.

Гость|25.12.2017 22:06|

В фойе организовали сбор денег. Ходили Деды Морозы и предлагали детям (не родителям) сфотографироваться и ним.Орган звучал секунд 10 за всё время. Представление оказалось нудным и затянутым. Многие дети не выдерживали, начинали капризничать и озоровать. Больше в филармонию на Новогоднее представление не пойдём.

Гость|25.12.2017 22:09|

Гость писал(a):

Многие дети не выдерживали, начинали капризничать и озоровать.
Это потому что воспитывать своих детей надо.

Гость|26.12.2017 00:11|

А мои дети в восторге от спектакля!!!Браво артистам театра!!!

Яркая,музыкальная,волшебная сказка.Сын хотел сразиться с пиратами)))Я благодарю за такое превосходное новогоднее настроение,которые вы создали для детей!!!

Гость|26.12.2017 01:46|

нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo --- http://u.yool.so/kachokdoma

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