25.12.2017 | 16:37

В областной филармонии сотни детей и их родителей собрались в Органном зале у елки. Здесь творческие коллективы «Пензаконцерта» приготовили для них развлекательную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки.

«Новый год у нас начинается «с вешалки», то есть прямо в фойе - музыка звучит, лакомства, фотографии, Снегурочка с Дедом Морозом встречают буквально на лестнице, так что здесь есть все для создания веселого новогоднего настроения», - рассказала директор ГАУ ПО «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Кроме того, всех гостей праздника ждал музыкальный спектакль «Там, где живут чудеса».

Кстати, в прошлом году на новогодних представлениях в филармонии побывало более 10 тысяч пензенцев. Организаторы уверены, что этой зимой их будет не меньше.