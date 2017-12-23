23.12.2017 | 17:44

Областной драматический театр, театр эстрады «Провинция», колледж искусств и производственное предприятие «Пензтяжпромарматура» представили уникальный проект на сцене киноконцертного зала «Пенза». Впервые четыре коллектива объединились, чтобы создать большой музыкальный спектакль «Песни нашего двора». В нем оказалось задействовано около 400 человек - как профессиональных артистов и музыкантов, так и работников завода и студентов.

Это спектакль о времени, когда не было Интернета, компьютеров и мобильных телефонов, когда люди общались, глядя в глаза друг другу, а соседи были практически членами семьи. Во дворах кипела жизнь, люди делились своими радостями и бедами, надеждами и ожиданиями.

Каждому участнику проекта пришлось постараться максимально вжиться в образ, чтобы перенести атмосферу того времени на сцену и отправить зрителя в прошлое.

«С каждым годом у сотрудников предприятия повышается планка. Это уже настоящая вершина - дальше только Шекспир», - отметил музыкальный руководитель спектакля Эдуард Толкарев.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил руководитель театра эстрады «Провинция» Олег Романихин.