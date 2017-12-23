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Культура | В киноконцертном зале «Пенза» показали спектакль «Песни нашего двора»

23.12.2017|17:44
Печать

Областной драматический театр, театр эстрады «Провинция», колледж искусств и производственное предприятие «Пензтяжпромарматура» представили уникальный проект на сцене киноконцертного зала «Пенза». Впервые четыре коллектива объединились, чтобы создать большой музыкальный спектакль «Песни нашего двора». В нем оказалось задействовано около 400 человек - как профессиональных артистов и музыкантов, так и работников завода и студентов.

Это спектакль о времени, когда не было Интернета, компьютеров и мобильных телефонов, когда люди общались, глядя в глаза друг другу, а соседи были практически членами семьи. Во дворах кипела жизнь, люди делились своими радостями и бедами, надеждами и ожиданиями.

Каждому участнику проекта пришлось постараться максимально вжиться в образ, чтобы перенести атмосферу того времени на сцену и отправить зрителя в прошлое.

«С каждым годом у сотрудников предприятия повышается планка. Это уже настоящая вершина - дальше только Шекспир», - отметил музыкальный руководитель спектакля Эдуард Толкарев.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил руководитель театра эстрады «Провинция» Олег Романихин.

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Гость|23.12.2017 19:39|

музыкальный руководитель спектакля Эдуард Толкарев.

Что-то не совпадает текст в репортаже и печатный. Что-то пошло не так?

Гость|23.12.2017 21:25|

Название спектакли слизали у Театра у Никитских ворот... Как не стыдно?

Гость|24.12.2017 00:03|

Стыдно, когда на чужом названии зарабатывают деньги. А когда заводчане устраивают праздник для себя и своих близких и творческих людей города - это достойно примера. Сейчас такое редко встретишь. И ценители Театра у Никитских ворот могли бы быть лояльнее!

Имя: Гость
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