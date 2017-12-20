20.12.2017 | 16:52

Зал Центра культуры и досуга полон - в Пензе композитор и певец Elvin Grey.

Молодой исполнитель стал популярным даже среди пенсионеров. Elvin Grey на сцене, Радик Юльякшин в жизни; башкир, поющий на татарском языке; в свое время пытался поступить в музыкальное училище, но так и не прошел отбор. Сегодня он - любимец публики.

«Мы сегодня впервые приехали в ваш город и приятно удивлены, что здесь тоже есть свои люди. Мы готовы приехать второй раз уже на стадион, с 3D-шоу-программой. В городах, где появляемся впервые, мы всегда ставим такой показательный концерт, чтобы люди увидели, поняли», - рассказал музыкант.

В основном Elvin Grey в песнях использует два языка, башкирский и татарский, чуть меньше -

русский, при этом он активно изучает и другие.

«Меня пригласили в Украину, там мы снимали клип. Я заинтересовался этим языком, культурой и начал изучать, записал песню. А недавно мы записали песню на румынском. В ближайшем будущем планируем записать песню на казахском», - поделился планами автор и исполнитель.

Не все зрители смогли усидеть на месте. Многие вышли в проход и устроили дискотеку.