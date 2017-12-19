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Культура | Коллектив пензенской школы танцев представил хореографическую сказку

19.12.2017|15:59
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Воспитанники школы танцев UNIDANCE показали пензенскому зрителю хореографическую сказку про Деда Морозку на сцене городского Центра культуры и досуга.

На сцене выступали как взрослые, так и совсем юные таланты. Яркие костюмы, зажигательные песни и танцы доставили пензенцам удовольствие, подарили новогоднее настроение и погрузили в зимнюю сказку.

В сказке, как и в жизни, нелегко найти настоящую любовь; без помощи не обойтись. А потому юные танцоры с удовольствием помогли Ивану-царевичу встретиться с его ненаглядной - разумеется, под музыку.

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