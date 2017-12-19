19.12.2017 | 15:59

Воспитанники школы танцев UNIDANCE показали пензенскому зрителю хореографическую сказку про Деда Морозку на сцене городского Центра культуры и досуга.

На сцене выступали как взрослые, так и совсем юные таланты. Яркие костюмы, зажигательные песни и танцы доставили пензенцам удовольствие, подарили новогоднее настроение и погрузили в зимнюю сказку.

В сказке, как и в жизни, нелегко найти настоящую любовь; без помощи не обойтись. А потому юные танцоры с удовольствием помогли Ивану-царевичу встретиться с его ненаглядной - разумеется, под музыку.