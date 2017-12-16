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Культура | Студентка художественного училища Пензы заняла II место на конкурсе в Крыму

16.12.2017|17:05
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Молодые живописцы держат марку пензенской школы. Они вернулись из Крыма, где проходил III Всероссийский конкурс-пленэр. Туда приезжали по два лучших студента и по одному преподавателю из 11 художественных училищ страны.

Сурские творцы на полуострове блистали, несмотря на жесткую конкуренцию и условия работы.

«В течение десяти дней ребята работают с утра и до вечера весь день на природе, на пленэре. В таком темпе создают быстрые этюды», - объяснила директор Пензенского художественного училища Галина Васина.

На создание одной картины отводилось всего два часа. И это было не требование жюри - погода и естественное освещение менялись очень быстро. Художник должен был успеть уловить момент. Работы оценивались по трем номинациям.

«Натюрморт; пейзаж Гурзуфа, где мы находились на базе; обязательно - дворцовый ансамбль (Воронцовский дворец)», - отметил преподаватель Пензенского художественного училища Анатолий Омельченко.

Его-то и писала Елена Блинкова. Студентка 3-го курса стала обладательницей второго места за качественное исполнение пейзажа. По словам девушки, работать было очень непривычно.

«Когда я первый раз вышла на пленэр в Гурзуфе, мне было тяжело рисовать. Там совершенно другие краски, все по-другому. Только под конец пленэра я поняла, как нужно писать в Крыму. Это совершенно по-другому, чем здесь - более цветно, легко. Там все светлое», - поделилась художница.

Все лучшие работы пленэра остались в Крыму. Они станут частью передвижной выставки.

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